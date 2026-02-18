Ελλάδα

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθ’ ομολογία δολοφόνος ακόμη τεσσάρων βρεφών, εκ των οποίων τα δύο δικά της, αντιμετωπίζει ήδη τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, κατά συρροή, τετελεσμένης και σε απόπειρα
Ποινική δίωξη σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη άσκησε η εισαγγελέας Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με το anikolouli.gr και τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη απαγγέλθηκε αποκλειστικά και μόνο στην Ειρήνη Μουρτζούκου, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε ποινική εμπλοκή άλλων προσώπων, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές της να στρέψει τις υποψίες σε τρίτους και κυρίως στη μητέρα του παιδιού.

Η λειτουργός της Δικαιοσύνης αφού μελέτησε σε βάθος τον φάκελο της υπόθεσης και αξιολόγησε το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις μαρτυρίες, τις καταθέσεις και τα στοιχεία από την άρση των τηλεφωνικών κλήσεων, διαβίβασε τη δικογραφία στην ανακρίτρια Αμαλιάδας, η οποία αναμένεται να καλέσει την κατηγορούμενη σε απολογία το αμέσως προσεχές διάστημα.

Η κατηγορούμενη επιχείρησε να στοχοποιήσει τη μητέρα, ωστόσο τα στοιχεία της δικογραφίας, οι μαρτυρίες και τα ιατροδικαστικά δεδομένα δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της, αποδομώντας πλήρως το αφήγημά της.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθ’ ομολογία δολοφόνος ακόμη τεσσάρων βρεφών, εκ των οποίων τα δύο δικά της, αντιμετωπίζει ήδη τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, κατά συρροή, τετελεσμένης και σε απόπειρα.

