Ο αρχηγός ΓΕΑ διευκρινίζει για τους Patriot – «Είναι ακόμα στην Κάρπαθο»

Η συστοιχία των Patriot που αναπτύχθηκε στην Κάρπαθο στις αρχές Μαρτίου βρίσκεται ακόμη εκεί και δεν υπάρχει εντολή να μετακινηθεί μέχρι να φτάσουν τα μαχητικά Mirage για να αντικαταστήσουν το σύστημα αεράμυνας, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.

Μιλώντας στο Star Κεντρικής Ελλάδας, ο Αρχηγός ΓΕΑ επιβεβαίωσε ότι η συστοιχία Patriot που είχε μεταφερθεί στο Διδυμότειχο για την προστασία της Βουλγαρίας έχει ήδη επιστρέψει στη βάση της, όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και για το σύστημα αεράμυνας στην Κάρπαθο.

Στις 18 Μαΐου 2026, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ) που συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισε να επιστρέψουν στις βάσεις τους οι συστοιχίες που είχαν μεταφερθεί σε Διδυμότειχο και Κάρπαθο. Αργότερα, ανακοινώθηκε ότι οι Patriot στην Κάρπαθο θα «αντικατασταθούν» από ένα ζεύγος Mirage 2000-5.

Όταν ρωτήθηκε από την δημοσιογράφο του Star Κεντρικής Ελλάδας σχετικά με την μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο, ο Αρχηγός ΓΕΑ είπε:

«Σε μένα δεν έχει έρθει καμία τέτοια εντολή ή εισήγηση ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να απαντήσω, αυτό που ήξερα είναι ότι πρέπει να πάρω τα Patriot από το Διδυμότειχο, και έγινε ήδη, για τα υπόλοιπα, και για τον τύπο των αεροσκαφών, εγώ το διάβασα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό λοιπόν τα Patriot είναι στην Κάρπαθο, τα Mirage 2000 δεν γνωρίζω, αν μου δοθεί κάποια τέτοια εντολή εγώ είμαι εκτελεστικό όργανο, δεν παίρνω τέτοιου είδους αποφάσεις. Μπορώ να εισηγηθώ, μπορώ να πω κάποια πράγματα εφόσον ερωτηθώ, αλλά μέχρι εκεί. Υπάρχει το επίπεδο του ΓΕΕΘΑ που αυτό θα μας δώσει κατευθυντήριες οδηγίες, και η πολιτική ηγεσία. Αν και όταν έρθει… Προς το παρόν, είναι εκεί».

Τα αυστηρά μηνύματα στην Τουρκία

Στη συνέντευξή του, ο Αρχηγός ΓΕΑ ανέλυσε τον κρίσιμο ρόλο της ελληνικής αεροπορικής ισχύος εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Με βασικό άξονα την αποτροπή έναντι της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής, ο Αρχηγός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ποιοτική αεροπορική υπεροχή και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, έκανε μνεία στη διεθνή παρουσία της χωράς, όπως η επιτυχημένη ανάπτυξη συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Πολεμικής Αεροπορίας. Πέρα από την ενίσχυση με Rafale, Viper και την αναμενόμενη έλευση των F-35 (περί το 2029) που θα αλλάξουν πλήρως το αεροπορικό δόγμα, η ΠΑ επενδύει στρατηγικά στο μέλλον. Προετοιμάζει την ενσωμάτωση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Διαστήματος σε συνεργασία με τη Γαλλία, ενώ σχεδιάζει την απόκτηση Συνεργατικών Μαχητικών Αεροσκαφών (CCAs/Loyal Wingmen) την επόμενη πενταετία. Ξεχωριστή αναφορά έγινε στην άριστη διαλειτουργικότητα με το Πολεμικό Ναυτικό και το ΝΑΤΟ, αλλά και στη ικανότητα υποστήριξης της ενιαίας αεράμυνας Ελλάδας-Κύπρου, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω με δυνατότητες εναέριου ανεφοδιασμού.

Τέλος, ο Αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης εστίασε στο ανθρώπινο δυναμικό, τονίζοντας ότι παρά τη διαρκή επιφυλακή, το ηθικό των στελεχών παραμένει ακμαιότατο και δεν υφίσταται ζήτημα κόπωσης. Η ηγεσία θέτει ως προτεραιότητα τη μέριμνα του προσωπικού (στέγαση, υγεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί) και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στις στρατιωτικές σχολές.

Το τελικό μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΑ προς τον ελληνικό λαό ήταν απολύτως καθησυχαστικό, σημειώνοντας ότι με την ισχύ και την οργάνωση που διαθέτει σήμερα η Πολεμική Αεροπορία, οι πολίτες μπορούν να αισθάνονται πλήρως ασφαλείς.

Η Τουρκία, η Γαλάζια Πατρίδα και οι παραβιάσεις στο Αιγαίο

«Εγώ θα πω ότι όλες αυτές οι εκσυγχρονισμοί και οι προμήθειες που γίνονται, βασικό στόχο έχουν την αποτροπή. Η Ελλάδα δεν είναι επιθετική χώρα, δεν έχει αξιώσεις από κανέναν, έχουμε την ομορφότερη χώρα του κόσμου, δυστυχώς έχουμε αυτή την αναθεωρητική απειλή», είπε ο Αρχηγός μιλώντας για την απειλή από την Τουρκία.

«Πέρα από τα νούμερα, που είμαστε πάρα πολύ κοντά, η αεροπορία έχει την υπεροχή αυτή τη στιγμή γιατί έχουμε καλύτερα συστήματα, δεν θα μιλήσω για το ανθρώπινο δυναμικό, αυτό αποδεικνύεται κατά τη συμμετοχή μας και σε νατοϊκές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις. Δεν υποτιμώ κανέναν αντίπαλο, παρόλα αυτά ο αντίπαλος θα πρέπει να σκεφτεί όχι δύο φορές, πολύ περισσότερες φορές αν τολμήσει να κάνει κάτι», τόνισε.

«Παρακολουθούμε και τις μελλοντικές προμήθειες της γείτονος χώρας», συνέχισε ο Αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης, σημειώνοντας πως η ΠΑ ξέρει πολύ καλά το Eurofighter που αποκτά η Άγκυρα, «αλλά όπως είπα… δεν πρέπει να τολμήσουν να κάνουν κάτι. […] Θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλύτερη επαφή με τους Τούρκους συναδέλφους».

Όσον αφορά την επιστροφή της Τουρκίας στην τακτική των παραβιάσεων στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο, ο Αρχηγός ΓΕΑ είπε: «Εμείς οφείλουμε βάσει των εθνικών μας κειμένων, θέσεων, συμφωνιών, διεθνών συμφωνιών μάλλον για να τα λέω σωστά, να αναχαιτίζουμε οποιοδήποτε ίχνος μπαίνει χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσεως μέσα στο FIR Αθηνών και να έχει έρθει σε επαφή με τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας. Και ο λόγος τους είναι κυρίως η ασφάλεια των πτήσεων, για να μην έχουμε διασταυρώσεις ιχνών με τα πολιτικά αεροσκάφη, το οποίο συμβαίνει. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι που τα δρομολόγια είναι πιο αυξημένα για αυτονόητους λόγους».

«Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια περίοδο ησυχίας περίπου ενάμιση χρόνο. Σιγά-σιγά άρχισαν να εισέρχονται UAVs. Είχαμε τέσσερις, πέντε φορές φέτος και την είσοδο αεροσκαφών F-16 χωρίς ιδιαίτερα να είναι προκλητική. Αναχαιτίστηκαν όλοι οι στόχοι», είπε, επισημαίνοντας ότι δεν θεωρεί ότι θα επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση που είχε καθημερινές παραβιάσεις από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά.

«Παρόλα αυτά το παρακολουθούμε. Ούτως ή άλλως εμείς είμαστε έτοιμοι ακόμα κι όλη αυτή την περίοδο που είχε ησυχία, εμείς ήμασταν σε ετοιμότητα, γιατί είχαμε πει ότι ποτέ δεν γνωρίζουμε πότε θα επανέρθουμε στην προηγούμενη κατάσταση και σε ποια ένταση», ανέφερε ο Αρχηγός ΓΕΑ.

πηγή: OnAlert.gr