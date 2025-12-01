Ελλάδα

Εκλογές δικηγόρων: Ανοιχτές οι κάλπες μέχρι τις 19.00 σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη – Ποιοι βγήκαν από την πρώτη Κυριακή και ποιοι εξελέγησαν μονοκούκι

Εκλογές δικηγορικών συλλόγων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ / EUROKINISSI

Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου στους δικηγορικούς συλλόγους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ δεδομένες θεωρούνται οι επαναληπτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή και Δευτέρα, αν χρειαστεί.

Ωστόσο, κατά τη χθεσινή (30/11/25) εκλογική αναμέτρηση προέκυψαν οριστικά αποτελέσματα για 51 δικηγορικούς συλλόγους, από τους 63 της χώρας. Μάλιστα σε 28 από αυτούς, ο νέος Πρόεδρος βγήκε… μονοκούκι! Πρόκειται για τους υποψηφίους:

1. Αγρινίου: Δημήτριος Νικάκης (έλαβε το 100% των ψήφων)
2. Αλεξανδρούπολης: Ζαχαρούλα Τσιρτσιδου (100%)
3. Αμαλιάδας: Αθανάσιος Θεοδόσης (100%)
4. Άμφισσας:  Σταυρούλα Πηττα (100%)
5. Άρτας: Μιχαήλ Νικολάου (100%)
6. Ιωαννίνων: Σπυρίδων Μποροδήμος  (100%)
7. Γρεβενά: Κωνσταντίνος Παπανικολάου (100%) 
8. Γύθειο: Ανθή Μπαλιτσαρη (100%)
19. Δράμας: Αναστάσιος Πούλιος (100%)
10. Έδεσσας: Ιωάννης Οικονόμου (100%)
11. Ευρυτανίας: Αθανάσιος Γαλανός (100%)
12. Ζακύνθου: Ιωάννης – Διονύσιος Γιατρας (100%)
13. Καστοριάς: Κωνσταντίνος Πατσιος (100%)
14. Κεφαλονιάς: Σάββας Σαββαογλου (100%)
15. Κυπαρισσίας: Αθανάσιος Πετρόπουλος (100%)
16. Κως: Εμμανουήλ Χατζηαμαλλος (100%)
17. Λασιθίου: Σοφία Τσαγκαράκη (100%)
18. Μεσολογγίου: Χρήστος Παϊστιος (100%)
19. Νάξου:  Μαρία Μάρκου (100%) 
20. Ξάνθης: Δέσποινα Χατζηφωτιάδου (100%)
21. Ορεστιάδας:  Άννα Μεμετζη (100%)
22. Πρέβεζας: Θωμάς Γεωργίου (100%)
23. Ρεθύμνου: Θωμάς Λεχωβίτης (100%)
24. Σάμου: Ιωάννης Καλτάκης (100%)
25. Σερρών: Παναγιώτης Καριπογλου (100%)
26. Σπάρτης: Ιωάννης Νικολόπουλος (100%)
27. Φλώρινας: Βασίλειος Καραντζίδης (100%)
28. Χαλκίδας: Δημήτριος Γκίκας (100%)

Πρώτοι έκοψαν το “νήμα” οι υποψήφιοι Πρόεδροι σε 23 συλλόγους της χώρας:

Χαλκιδικής: Θωμάς Καπλάνης (55,04%)
Χίου: Γεώργιος Μεργες (50,55%)
Ροδόπης: Σοφία Μιχαλιτσούδη (53,70%)
Κιλκίς: Ευρώπη Αρτογλου   (81,71%)
Κοζάνης: Αχιλλέας Καγιογλου (72,69%)
Βέροιας: Στέργιος Σουροβίκης  (53,33%)
Βόλου: Αργυρώ (Ερτζη) Χρυσοχου (57,65%)
Σύρου: Κωνσταντίνος Φιφλης (56,32)
Τρικάλων: Νικόλαος Γουγουλάκης (52,94%)
Τρίπολης: Παναγιώτης Γιαννικος (57,84%
Ηλείας: Μαρίνα Μπεβουδα (76,79%) 
Ηρακλείου: Αικατερίνη Κοσμαδάκη (51,33%)
Θεσπρωτίας: Χρήστος Ντάλλας (59,74%)
Γιαννιτσών:  Χρήστος Τανάσκος (50,59%)
Καβάλας: Γεώργιος Γραμμένος (68,47%)
Καλαβρύτων: Μαρία Σταυροπούλου (61,54%)
Καλαμάτας:   Κωνσταντίνος Μαργελης (93,44%)
Καρδίτσας:  Γεώργιος Βλάχος (57,78%)
Κέρκυρας: Ιωάννης Κοντος (58,89%)
Λαμίας: Αθανάσιος Μακρυγιάννης (66,98%)
Λειβαδιάς: Αγγελική Μπινιου (55,56%)
Λευκάδας: Γεράσιμος Γαντζιας (53,45%)
Μυτιλήνης: Νικόλαος – Δημήτριος Σάββας (51,45%)

Δεύτερη εκλογική αναμέτρηση προέκυψε για τους υποψήφιους Προέδρους 9 επιστημονικών συλλόγων της χώρας:

Αιγίου: Γεώργιος Μπεσκος 35,71% – Απόστολος Χριστόπουλος 35,71%
Θήβας: Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους 36,62% – Σωτηρία Μαναρα – Μαυρακη 35,21
Κατερίνης: Ασημίνα Στριμπα 42,37% – Χρήστος Ξανθόπουλος 41,10%
Κορίνθου: Μιχαήλ Ζαφείρης 39,58% – Παναγιώτα Επιβατινου 34,03%
Λάρισας: Τρύφων Τσατσαρος 47,46% – Στυλιανός Καλογερας 30,51%
Ναυπλίου: Θεμιστοκλής Πλακοκεφαλος 40,87%- Νικόλαος Καρουζος 25,48%
Πάτρας: Θεοφάνης Παπαναγιωτακης 31,30% – Παναγιώτης Μεταξάς 21,91%
Ρόδου: Βασίλειος Καταβενάκης 42,12%- Στεργοσλαβεντης 41,87%
Χανίων: Αγάπη Μικρού 46,53%- Ιωάννης Λιονάκης  28,03%

Σε 13 δικηγορικούς συλλόγους της χώρας η κάλπη ανέδειξε νέα πρόσωπα. Συγκεκριμένα στους συλλόγους Βόλου, Έδεσσας, Ηλίας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καλαβρύτων, Καρδίτσας, Κοζάνης, Λειβαδιάς, Μυτιλήνης, Ροδόπης, Τρίπολης και Χίου  εκλέχτηκαν για πρώτη φορά νέοι πρόεδροι. Στους Δικηγορικούς Συλλόγους Ηρακλείου και Χαλκιδικής πλειοψήφησαν νέοι Πρόεδροι, έναντι παλαιοτέρων που έθεσαν ξανά υποψηφιότητα, αλλά δεν κέρδισαν την αναμέτρηση. 

