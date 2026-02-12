Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Πρώτη η παράταξη Ενωμένοι Δημοσιογράφοι της Μαρίας Αντωνιάδου

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε αργά χθες (12.02.2026) τα αποτελέσματα της τριήμερης διαδικασίας – 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη συμμετοχή.

Η παράταξη της απερχόμενης προέδρου της ένωσης, Μαρίας Αντωνιάδου και των «Ενωμένων Δημοσιογράφων» κατέκτησε εκ νέου την πρώτη θέση.

Ψήφισαν: 2.750

Έγκυρα: 2.626

Άκυρα: 70

Λευκά: 54

Εκλογικό μέτρο: 238

Έλαβαν:

1. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»

Ψήφοι: 968

Έδρες: 4

2. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Ψήφοι: 584

Έδρες: 3

3. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»

Ψήφοι: 393

Έδρες: 2

4. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Ψήφοι: 273

Έδρες: 1

5. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

Ψήφοι: 206

Έδρες: 1

6. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»

Ψήφοι: 202

Έδρες: 0.

Έτσι, η παράταξη «Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων» του Δημήτρη Τσαλαπάτη βρίσκεται εκτός Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ μετά από πολλά χρόνια.