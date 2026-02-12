Ελλάδα

Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Πρώτη η παράταξη Ενωμένοι Δημοσιογράφοι της Μαρίας Αντωνιάδου

Εκτός ΔΣ βρέθηκε μετά από πολλά χρόνια η παράταξη Τσαλαπάτη
Στιγμιότυπο από τις εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ
Στιγμιότυπο από τις εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ / EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιάννης Παναγόπουλος

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε αργά χθες (12.02.2026) τα αποτελέσματα της τριήμερης διαδικασίας – 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη συμμετοχή.

Η παράταξη της απερχόμενης προέδρου της ένωσης, Μαρίας Αντωνιάδου και των «Ενωμένων Δημοσιογράφων» κατέκτησε εκ νέου την πρώτη θέση.

Ψήφισαν: 2.750

Έγκυρα: 2.626

Άκυρα: 70

Λευκά: 54

Εκλογικό μέτρο: 238

Έλαβαν:

1. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»

Ψήφοι: 968

Έδρες: 4

2. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»

Ψήφοι: 584

Έδρες: 3

3. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»

Ψήφοι: 393

Έδρες: 2

4. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Ψήφοι: 273

Έδρες: 1

5. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»

Ψήφοι: 206

Έδρες: 1

6. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»

Ψήφοι: 202

Έδρες: 0.

Έτσι, η παράταξη «Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων» του Δημήτρη Τσαλαπάτη βρίσκεται εκτός Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ μετά από πολλά χρόνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
117
100
69
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Hellenic Train: Αναστέλλονται δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη και στο τρένο του Πηλίου
Η εταιρεία διευκρινίζει ότι στους επιβάτες που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, το αντίτιμο θα επιστραφεί ανάλογα με τον τρόπο αγοράς
Προαστιακός
Newsit logo
Newsit logo