Εκλογές ΕΣΗΕΑ: Πρώτη η παράταξη Ενωμένοι Δημοσιογράφοι της Μαρίας Αντωνιάδου

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών της ΕΣΗΕΑ ανακοίνωσε αργά χθες (12.02.2026) τα αποτελέσματα της τριήμερης διαδικασίας – 10, 11 και 12 Φεβρουαρίου για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη συμμετοχή.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η παράταξη της απερχόμενης προέδρου της ένωσης, Μαρίας Αντωνιάδου και των «Ενωμένων Δημοσιογράφων» κατέκτησε εκ νέου την πρώτη θέση.
Ψήφισαν: 2.750
Έγκυρα: 2.626
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Άκυρα: 70
Λευκά: 54
Εκλογικό μέτρο: 238
Έλαβαν:
1. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
Ψήφοι: 968
Έδρες: 4
2. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
Ψήφοι: 584
Έδρες: 3
3. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
Ψήφοι: 393
Έδρες: 2
4. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφοι: 273
Έδρες: 1
5. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
Ψήφοι: 206
Έδρες: 1
6. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
Ψήφοι: 202
Έδρες: 0.
Έτσι, η παράταξη «Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων» του Δημήτρη Τσαλαπάτη βρίσκεται εκτός Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ μετά από πολλά χρόνια.