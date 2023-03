Ο Εκρέμ Ιμάμογλου δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για την Ελλάδα. Και σήμερα (01.03.2023) με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ήταν από τους πρώτους που εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία με τους 40 νεκρούς.

Με ανάρτησή του στο twitter ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης εξέφρασε τη θλίψη τους για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Οι σκέψεις του, τόνισε ο Εκρέμ Ιμάμογλου, είναι με τους συγγενείς των θυμάτων και τους τραυματίες.

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στη Λάρισα χθες το βράδυ. Συμπονώ τις οικογένειες και τους αγαπημένων όλων των θυμάτων.

Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό της Ελλάδας μετά το τραγικό γεγονός και εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες», ανέφερε ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

I am deeply saddenned by the train accident near Larissa in Greece last night. My heart goes out to the families and loved ones of all the victims. Our thoughts are with the people of Greece after this tragic event and I wish a speedy recovery for the injured.