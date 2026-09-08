Ελλάδα

Εκρήξεις σε επιχειρήσεις σε Αχαρνών και πλατεία Αμερικής: Άγνωστοι έσπασαν τζαμαρίες και πέταξαν εμπρηστικούς μηχανισμούς

Κλιμάκια του ΤΕΕΜ έσπευσαν στις επιχειρήσεις για να ασφαλίσουν τους χώρους και να βρουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του ή των δραστών
Ανανεώθηκε πριν 26 λεπτά
Σοβαρές ζημιές στην επιχείρηση στην Αχαρνών
Σοβαρές ζημιές στην επιχείρηση στην Αχαρνών
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Δύο εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε λίγη ώρα, τα ξημερώματα της Τρίτης (08.09.2026) στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να προκληθούν και εκρήξεις. Η πρώτη επίθεση έγινε στην Αχαρνών, στο ύψος της Ομόνοιας ενώ η δεύτερη στην πλατεία Αμερικής.

Από τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε Ομόνοια και πλατεία Αμερικής δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Αν και οι δύο επιθέσεις έχουν αρκετές ομοιότητες, οι αρχές αναζητούν στοιχεία για να εξακριβώσουν αν ο δράστης που κρύβεται πίσω από τις εκρήξεις είναι το ίδιο άτομο.

Η πρώτη επίθεση έγινε στις 04:25, στην Αχαρνών, στο ύψος της Ομόνοιας. Άγνωστος άρπαξε σχάρα από φρεάτιο και την πέταξε σε τζαμαρία καφετέριας με αποτέλεσμα να την σπάσει.

Στη συνέχεια έριξε εκρηκτικό μηχανισμό εντός της επιχείρησης. Οι αρχές εκτιμούν πως πρόκειται για χειροβομβίδα με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.

Η δεύτερη επίθεση έγινε στις 04:55 στην Μεθύμνης, στην πλατεία Αμερικής και πάλι σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αναστάτωση έξω από την επιχείρηση στην πλατεία Αμερικής όπου σημειώθηκε η εμπρηστική επίθεση
Αναστάτωση έξω από την επιχείρηση στην πλατεία Αμερικής όπου σημειώθηκε η εμπρηστική επίθεση

Ο άγνωστος και πάλι έσπασε τις τζαμαρίες με καπάκι από φρεάτιο, πετώντας και πάλι εντός της επιχείρησης χειροβομβίδα.

Και σε αυτήν την περίπτωση σημειώθηκε έκρηξη.

Κλιμάκια του ΤΕΕΜ έσπευσαν στις επιχειρήσεις για να ασφαλίσουν τους χώρους και να βρουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του δράστη.

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