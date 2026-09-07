Λαμία: Αντί για λίρες και χρήματα στη σακούλα, έβαλε μέσα πέτρες και καλαμπόκια – Πώς παγίδεψε τους απατεώνες

Μία απίστευτη υπόθεση τηλεφωνικής απάτης, η οποία κατέληξε σε φιάσκο για τους δράστες χάρη στην ψυχραιμία και την ευστροφία ενός 67χρονου, εκδικάστηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο Λαμίας τη Δευτέρα (07.09.2026).

Πρόκειται για την υπόθεση με τη σύλληψη τριών ατόμων – δύο ανδρών και μίας γυναίκας – που με τη μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης – προσπάθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής (04.09.2026) να εξαπατήσουν τον 67χρονο από χωριό της Λαμίας, χρησιμοποιώντας το απίθανο σενάριο με τον «δορυφόρο» της εφορίας!

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Το δικαστήριο έστειλε απευθείας στη φυλακή τον έναν εκ των τριών συλληφθέντων λόγω του βαρύτατου ποινικού του μητρώου.

Στην ακροαματική διαδικασία αποκαλύφθηκαν οι απίθανες δικαιολογίες που επιστράτευσαν οι κατηγορούμενοι για να δικαιολογήσουν την παρουσία τους στο χωριό.

Το τηλεφώνημα και η διπλή παγίδα στο νεκροταφείο

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της 4ης Σεπτεμβρίου, όταν άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στο σταθερό του 67χρονου και προσποιήθηκε τον λογιστή του.

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Με το εξωφρενικό πρόσχημα ότι δήθεν ένας «δορυφόρος της εφορίας» σκανάρει την περιοχή και καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία, του ζήτησε να συγκεντρώσει άμεσα μετρητά και τιμαλφή σε μία σακούλα και να τα βγάλει έξω από το σπίτι πριν… περάσει πάνω από το σπίτι του.

Ο 67χρονος αντιλήφθηκε αμέσως την απάτη και ειδοποίησε την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, «έπαιξε το παιχνίδι» των δραστών. Τους είπε ότι έβαλε στη σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες (αξίας άνω των 74.000 ευρώ), ενώ στην πραγματικότητα την είχε γεμίσει με πέτρες και καλαμπόκια!

Μάλιστα, τους έστησε διπλή παγίδα: αρχικά, καθ’ υπόδειξη του τηλεφωνητή, άφησε τη σακούλα στο νεκροταφείο του χωριού κάτω από ένα κυπαρίσσι. Όταν όμως, δέχθηκε εκ νέου κλήση για αλλαγή σημείου, τους ξεγέλασε λέγοντας πως τη μετέφερε μπροστά στη βρύση του κοιμητηρίου – χωρίς ο ίδιος να πάει ποτέ εκεί – καθοδηγώντας ουσιαστικά τους δράστες απευθείας στα χέρια των αστυνομικών που είχαν ζώσει την περιοχή!

Για αυτό και οι αστυνομικοί πρώτα έπιασαν τους δύο άνδρες που είναι Ρομά, ηλικίας 34 και 43 ετών και στη συνέχεια την 28χρονη που είχε σταλεί να βρει τη σακούλα που υποτίθεται είχε μεταφερθεί στη βρύση!