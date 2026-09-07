Ελλάδα

Κατήγγειλαν γνωστό κομμωτή για κλοπή στη Μύκονο: «Εκείνη την περίοδο δεν ήμουν στο νησί» – Τι απαντάει ο ίδιος στο newsit.gr

Τα αντικείμενα που έκαναν «φτερά» από το κατάστημα της Μυκόνου, είναι ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου και ένα κρεμαστό διακοσμητικό αξεσουάρ
Φωτο αρχείου istock
Φωτο αρχείου istock
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
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Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση, ότι έγινε καταγγελία σε βάρος γνωστού Έλληνα κομμωτή, για κλοπή δύο πανάκριβων αντικειμένων από μαγαζί ιταλικού οίκου, στην Μύκονο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsit.gr η Ιταλίδα ιδιοκτήτρια του καταστήματος στη Μύκονο, κατήγγειλε ότι ο κομμωτής, πήρε ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου και ένα charm, διακοσμητικό αξεσουάρ σε σχήμα γάτας, συνολικής αξίας που αγγίζει τα 1.000 ευρώ. Έβαλε τα αντικείμενα στην τσέπη του και έφυγε.

Η κλοπή μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, έχει καταγραφεί καρέ – καρέ από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας που διαθέτει το κατάστημα.

«Δεν ξέρω τι μου λέτε»

Το newsit.gr επικοινώνησε με τον γνωστό κομμωτή και σε ερώτηση για την υπόθεση, ο ίδιος απάντησε: «Δεν ξέρω τι μου λέτε. Εγώ εκείνη την περίοδο, δεν ήμουν στη Μύκονο».

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, ο γνωστός κομμωτής έχει ταυτοποιηθεί από το βιντεοληπτικό υλικό ενώ το όνομά το αναφέρεται και μέσα στην επίσημη καταγραφή της Αστυνομίας για το συμβάν, την οποία έχει στην κατοχή του το newsit.gr

Τα αντικείμενα που κατηγορείται ότι «ξάφρισε»

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο φερόμενος ως δράστης της κλοπής, πήρε ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου αξίας 390 ευρώ και ένα charm- διακοσμητικό αξεσουάρ που συνήθως κρεμιέται σε τσάντες- αξίας 590 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr η καταγγελία της Ιταλίδας έγινε στην Αστυνομία της Μυκόνου στις 2/9/26 και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο δελτίο καταγραφής συμβάντων για τον κομμωτή, «είναι άτομο γνωστό στο πανελλήνιο απ’ τις τηλεοπτικές του παρουσίες, σε τηλεοπτικές εκπομπές».

Η κλοπή, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, έγινε στις 18 Ιουλίου 2026 στο κατάστημα του ιταλικού οίκου μόδας ωστόσο αποκαλύφθηκε μετά από ημέρες και συγκεκριμένα στις 10/8/2026 μετά από καταγραφή που έγινε στο κατάστημα και διαπιστώθηκε ότι έλειπαν τα δύο εμπορεύματα.

Τότε οι υπεύθυνοι ανέτρεξαν στο βιντεοληπτικό υλικό και διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι ο συγκεκριμένος πελάτης που «ξάφρισε» είναι ο γνωστός κομμωτής.

Πάντως ο κομμωτής δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει το διάστημα του αυτοφώρου. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.

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