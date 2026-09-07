Ελλάδα

Μάνη: Ασθενοφόρο του 1996 με σχεδόν 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα – Αντιδράσεις των κατοίκων

Το νοσοκομειακό όχημα δεν άντεξε ούτε τρεις μέρες και ήδη έχει τεθεί εκτός λειτουργίας
Μάνη: Ασθενοφόρο 30 ετών με 980.000 χλμ. στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου
Το ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας στη Δυτική Μάνη / πηγή φωτογραφίας MEGA
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Οργή και απογοήτευση των κατοίκων στη Δυτική Μάνη οι οποίοι ζητούσαν απεγνωσμένα από το υπουργείο Υγείας ένα ασθενοφόρο για να καλύψει τις ανάγκες τους, καθώς εκείνο που είχαν υπέστη σοβαρότατες υλικές ζημιές σε τροχαίο.

Προς αντικατάσταση εκείνου που σχεδόν καταστράφηκε σε τροχαίο, οι κάτοικοι στη Δυτική Μάνη παρέλαβαν ένα ασθενοφόρο 30 ετών που έχει διανύσει σχεδόν 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα.

«Ξεθάψανε στην κυριολεξία ένα ασθενοφόρο που ήταν εγκαταλελειμμένο στο Κέντρο Υγείας Πύλου, 30 χρονών, που έχει 980.000 χιλιόμετρα, στο οποίο μέσα ο εξοπλισμός του είναι χαλασμένος. Το ασθενοφόρο αυτό θέλει τρεις φορές πάνω τον χρόνο για να μετακινηθεί από το Kέντρο Yγείας στην Καλαμάτα», είπε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας.

Έντονη ήταν η αντίδραση κατοίκων, νοσοκομειακών, ακόμη και πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.

«Η εικόνα του ασθενοφόρου που στάλθηκε για να εξυπηρετήσει τη Δυτική Μάνη δεν προκαλεί απλώς προβληματισμό. Προκαλεί οργή. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα και προσωρινές ”λύσεις ανάγκης”», δήλωσε η υποψήφια βουλευτής Μεσσηνίας με τη ΝΔ, Πέγκυ Νίκα – Παναγάκου.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας εξήγησε το σκεπτικό πίσω από τη συγκεκριμένη επιλογή, αναφέροντας:

«Να σας πω ρε παιδιά, τι πιστεύετε; Ότι έχω κάπου τη βαλίτσα του Sport Billy και την ανοίγω και βγάζω ασθενοφόρα; Υπήρχαν δύο επιλογές: Να αφήσουμε την περιοχή χωρίς καθόλου ασθενοφόρο ή να βάλουμε ξανά στην κυκλοφορία ένα ασθενοφόρο που είχαμε στο γειτονικό Kέντρο Υγείας».

Μόνο που το νοσοκομειακό όχημα δεν άντεξε ούτε τρεις μέρες και ήδη έχει τεθεί εκτός λειτουργίας!

Πλέον αναζητείται λύση μέσω ΕΚΑΒ. Έως ότου σταλεί νέο ασθενοφόρο η περιοχή μένει ακάλυπτη. Αν συμβεί κάτι, λένε οι κάτοικοι, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 ώρες για να φτάσει ένας ασθενής στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και ζητούν άμεσα λύση για να μην κινδυνέψουν ζωές.

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