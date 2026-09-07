Ελλάδα

Πάρος: Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων στην Πούντα – Δείτε βίντεο

Βίντεο η στιγμή που η οδηγός χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και εισβάλλει σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων στην Πάρο
Πάρος
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Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάρο, όπου μια οδηγός «μπούκαρε» στο πάρκινγκ επιχείρησης με το αυτοκίνητό της. Η τρελή πορεία το αυτοκινήτου της έχει καταγραφεί σε βίντεο, στο οποίο μάλιστα φαίνεται και η στιγμή που προκαλεί ζημιές στο σημείο.

Η οδηγός φέρεται ότι παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά της, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega. Το τροχαίο σημειώθηκε ξημερώματα Κυριακής (06.09.2026) με την οδηγό να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να εισβάλλει σε πάρκινγκ ενοικιαζόμενων δωματίων στην Πούντα της Πάρου.

Το όχημά της διαλύει την πέργκολα, προσκρούει σε σταθμευμένο ενοικιαζόμενο Ι.Χ. και ακινητοποιείται σε τοίχο της επιχείρησης. Και σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό, ελέγχει δεξιά και αριστερά και αφού βλέπει ότι δεν την έχει εντοπίσει κανείς, κάνει όπισθεν και εξαφανίζεται από το σημείο.

Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας,με τους αστυνομικούς να αναφέρουν ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιήσουν την οδηγό.

Μάλιστα, εκτιμώνται ως επικρατέστερα σενάρια είτε να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ είτε να την πήρε ο ύπνος στο τιμόνι.

Παράλληλα, οι ζημιές που προκάλεσε στην επιχείρηση είναι μεγάλες και ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιος άλλος στο σημείο.

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