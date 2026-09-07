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Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζει ο αδερφός της 13χρονης που έπεσε από τον 5ο όροφο – «Θα κάνει χειρουργείο, χτύπησε τη σπονδυλική στήλη»

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, δείχνει την 13χρονη πάνω στο φορείο, να φέρει πολλαπλά κατάγματα και να μεταφέρεται εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Η πρασιά που έπεσε η 13χρονη
Η πρασιά που έπεσε η 13χρονη
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Σοβαρά τραυματισμένη συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, η 13χρονη κοπέλα μετά την πτώση της από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη.

Η ανήλικη εντοπίστηκε τραυματισμένη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά την πτώση της από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου. Μαζί της φέρονται να ήταν δύο άνδρες από το Αφγανιστάν, οι οποίοι κατάφεραν να εξαφανιστούν και πλέον αναζητούνται από τις αρχές.

«Με μία κοπέλα ήταν μαζί της κάτω απλά ήταν αυτή κάτω είδε την αστυνομία και δεν ανέβηκε, έφυγε. Και άλλοι 2 από το Αφγανιστάν δεν ξέρω τι είναι αυτοί. Δεν ξέρω άμα τους γνώριζε ή όχι ήξερε μία φίλη της».

«Τρομάξανε. Αυτοί από το Αφγανιστάν πήγαν να κατεβούν τη σωλήνα πήγε και η αδελφή μου και έπεσε κάτω. Έφυγε γλίστρησε. Στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη και στο χέρι. Αύριο θα κάνει χειρουργείο», πρόσθεσε ο αδελφός της, μιλώντας αποκλειστικά στο Mega.

Σε πλάνα αποτυπώνεται η στιγμή που οι διασώστες απεγκλωβίζουν, το 13χρονο κορίτσι που έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο κεντρικού ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη.

Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, δείχνει την 13χρονη πάνω στο φορείο, να φέρει πολλαπλά κατάγματα και να μεταφέρεται εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το ανήλικο κορίτσι που έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αναμένεται όταν θα είναι σε θέση, να εξηγήσει στους αστυνομικούς, παρουσία παιδοψυχολόγου τι συνέβη στο δωμάτιο και υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε στο κενό.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη των 2 ανδρών, οι οποίοι κατάφεραν να εξαφανιστούν.

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