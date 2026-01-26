Έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους: Ξηλώθηκαν πόρτες και παράθυρα

Έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας που βρίσκεται επί της οδού Ηπείρου στους Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου στους Αγίους Αναργύρους και προκλήθηκε πιθανότατα από οικιακή συσκευή.

Από την έκρηξη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μονό υλικές ζημιές στα παράθυρα και στα κουφώματα του διαμερίσματος.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.