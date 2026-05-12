Το αθέατο αλλά εντυπωσιακό ναυάγιο της Ελευσίνας «αποκαλύπτεται» σε βίντεο

Ένα διαφορετικό και ιδιαίτερα εντυπωσιακό βίντεο με πλάνα από drone φέρνει στο φως το βυθισμένο πλοίο «Αρσινόη» ανοιχτά της Ελευσίνας.

Δεν πρόκειται για το γνωστό ναυάγιο του «Mediterranean Sky», αλλά για ένα λιγότερο γνωστό, σχεδόν αθέατο ναυάγιο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τη στεριά στην Ελευσίνα.

Το πλοίο, που ανήκε στη SAOS Ferries, βρισκόταν δεμένο σε εγκαταλελειμμένη πλωτή εξέδρα επισκευών, πριν καταλήξει βυθισμένο στα νερά του Κόλπου της Ελευσίνας.

Τα εναέρια πλάνα αποκαλύπτουν μία εικόνα εντυπωσιακή, αλλά και βαθιά ανησυχητική.

Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται αρκετά εγκαταλελειμμένα πλοία και ναυάγια.

Έτσι, δημιουργείται ένα σκηνικό εγκατάλειψης που προκαλεί προβληματισμό για την περιβαλλοντική επιβάρυνση και την εικόνα του θαλάσσιου μετώπου.

Το βίντεο καταγράφει από ψηλά ένα ναυάγιο που παραμένει σχεδόν άγνωστο στο ευρύ κοινό, αναδεικνύοντας παράλληλα ένα μεγαλύτερο ζήτημα: την ανάγκη προστασίας και αποκατάστασης του Κόλπου της Ελευσίνας.