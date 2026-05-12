Ελλάδα

Το αθέατο αλλά εντυπωσιακό ναυάγιο της Ελευσίνας «αποκαλύπτεται» σε βίντεο

Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται αρκετά εγκαταλελειμμένα πλοία και ναυάγια
Το βυθισμένο πλοίο ARSINOI / Αρσινόη, ανοιχτά της Ελευσίνας
Το βυθισμένο πλοίο «Αρσινόη» ανοιχτά της Ελευσίνας / πηγή φωτογραφίας orangepress.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα διαφορετικό και ιδιαίτερα εντυπωσιακό βίντεο με πλάνα από drone φέρνει στο φως το βυθισμένο πλοίο «Αρσινόη» ανοιχτά της Ελευσίνας.

Δεν πρόκειται για το γνωστό ναυάγιο του «Mediterranean Sky», αλλά για ένα λιγότερο γνωστό, σχεδόν αθέατο ναυάγιο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από τη στεριά στην Ελευσίνα.

Το πλοίο, που ανήκε στη SAOS Ferries, βρισκόταν δεμένο σε εγκαταλελειμμένη πλωτή εξέδρα επισκευών, πριν καταλήξει βυθισμένο στα νερά του Κόλπου της Ελευσίνας.

Τα εναέρια πλάνα αποκαλύπτουν μία εικόνα εντυπωσιακή, αλλά και βαθιά ανησυχητική.

Στην ευρύτερη περιοχή εντοπίζονται αρκετά εγκαταλελειμμένα πλοία και ναυάγια.

Έτσι, δημιουργείται ένα σκηνικό εγκατάλειψης που προκαλεί προβληματισμό για την περιβαλλοντική επιβάρυνση και την εικόνα του θαλάσσιου μετώπου.

Το βίντεο καταγράφει από ψηλά ένα ναυάγιο που παραμένει σχεδόν άγνωστο στο ευρύ κοινό, αναδεικνύοντας παράλληλα ένα μεγαλύτερο ζήτημα: την ανάγκη προστασίας και αποκατάστασης του Κόλπου της Ελευσίνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
153
83
79
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο με τον 21χρονο Νικήτα λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί στο Ηράκλειο - «Δικαιολογούσε τη συμπεριφορά του 54χρονου, δεν πίστευε ότι θα του κάνει κακό»
Λίγες ώρες πριν πέσει νεκρός, ο Νικήτας επισκέφτηκε το συνεργείου φίλου του , σε πλάνα από το οποίο φαίνεται χαρούμενος να χορεύει χωρίς να έχει ιδέα για το ότι ζει τις τελευταίες του στιγμές
Ο 21χρονος Νικήτας
Newsit logo
Newsit logo