Ηράκλειο: Βίντεο με τον 21χρονο Νικήτα λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί – «Δικαιολογούσε τον 54χρονο, δεν πίστευε ότι θα του κάνει κακό»

«Παγωμένη» παραμένει ολόκληρη η Κρήτη αλλά και το πανελλήνιο, μετά την στυγερή δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από 6 σφαίρες που του «άδειασε» ο 54χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης και πατέρας αδερφικού του φίλου.

Μέσα σε δευτερόλεπτα κόπηκε το νήμα της ζωής του 21χρονου Νικήτα, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (05.05.2026) στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο, όπου ο 54χρονος κατηγορούμενος τον συνάντησε στον δρόμο και αφού έριξε το αυτοκίνητό του πάνω στο όχημα του 21χρονου για να τον ακινητοποιήσει στο σημείο, τον σκότωσε εν ψυχρώ με το περίστροφό του. Παρούσα στη δολοφονία ήταν και η σύζυγος του 54χρονου, η οποία επίσης έχει οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον άντρα της, μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς του Νικήτα. Μια πολυμελής οικογένεια, αρκετά αγαπημένη και δεμένη που θρηνεί το μικρότερο παιδί και προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα καθημερινότητα με αυτή την τεράστια απώλεια. όπως οι ίδιοι έχουν αναφέρει, περίμεναν ο 54χρονος να επιτεθεί γιατί εδώ και 3 χρόνια τους απειλούσε και είχε επιχειρήσει να κάνει κακό ξανά στον 21χρονο. Ο 54χρονος θεωρούσε υπαίτιο τον νεαρό Νικήτα για τον θάνατο του γιου του, ο οποίος ήταν αδερφικός φίλος με τον 21χρονο και σκοτώθηκε πριν 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο οδηγούσε ο Νικήτας. Από τότε, έψαχνε δικαίωση για τον γιο του και διψούσε για εκδίκηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος είχε στήσει καρτέρι στον Νικήτα εκείνο το απόγευμα. Ο 21χρονος είχε ρεπό και είχε κλείσει ραντεβού σε κοντινό κουρείο για να κουρευτεί. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε σήμερα (12.05.2026) το Live News, ο Νικήτας πριν πάει να κουρευτεί επισκέφτηκε το συνεργείο αυτοκινήτων ενός φίλου του. Όπως φαίνεται σε πλάνα από κάμερες, οι δύο φίλοι συνομιλούν και ακούνε μουσική, μη γνωρίζοντας για το τι πρόκειται να συμβεί σε λίγες ώρες.

Στα πλάνα, ο Νικήτας φαίνεται να κάνει μια χορευτική κίνηση, ωστόσο, ρίχνει το βλέμμα του δύο φορές και απότομα προς την είσοδο του συνεργείου. Σαν κάτι να τον προβληματίζει… σαν να ελέγχει για το αν υπάρχει κάτι ή κάποιος. Ο φίλος με τον οποίο βρέθηκε λίγο πριν δολοφονηθεί ο Νικήτας, μίλησε στο Live News, αποκαλύπτοντας ότι ο 21χρονος δικαιολογούσε τη συμπεριφορά του 54χρονου, λέγοντας ότι «δεν σκοπεύει να του κάνει κακό, απλώς πρόκειται για έναν πονεμένο πατέρα».

«Ήρθε όπως είχαμε κανονίσει για ραντεβού, να με βοηθήσει και να κάνουμε το παρεάκι μας. Πάντα έτσι κάναμε στα ρεπό του. Μπήκε χαρούμενος μέσα για έναν ανόητο – για κάποιους – λόγο, αλλά έτσι ήταν. Πάντα χαρούμενος ακόμη και στον φόβο του, χόρευε. Δεν το περίμενε κανείς. Πιστεύαμε ότι θα γίνει κάτι αλλά όχι αυτό. Είναι ένα κοπέλι που το αγαπούσαν όλοι. Τον “έτρωγε” που είχε “φύγει” ο Γιώργος και μου το έλεγε. Όταν έγινε η τελευταία απόπειρα ήταν εδώ και του είπα “τι θες; Τι περιμένεις; Καλύτερα αυτός παρά εσύ”.

Και μου είπε: “Θα μου παίξει κάμποσες ξυλιές. Το πολύ πολύ να με σακατέψει. Πονάει ο άνθρωπος”. Τον δικαιολογούσε κιόλας. Στην αρχή μας έβαζε ο Νικήτας να καταλάβουμε τον πόνο του. Ξέραμε ότι ήταν λάθος. Είχε φοβίες, πάντα γυρνούσε και κοιτούσε τον δρόμο, ανησυχούσε συχνά. Το σπίτι του 54χρονου είναι εδώ κοντά, θα μπορούσε ο Νικήτας να περνά από εκεί για να πάει σοτ δικό του σπίτι αλλά έκανε τον κύκλο», περιέγραψε ο φίλος του Νικήτα.

Τα κρίσιμα επιπλέον 3′ που έκανε ο 54χρονος

Αυτόπτες μάρτυρες έχουν αναφέρει σε αστυνομικούς πως ο 54χρονος και η σύζυγός του περίμεναν σε διπλανό στενάκι για λίγα λεπτά. Ήταν κάτι τυχαίο ή μήπως γνώριζαν ότι επίκειται το πέρασμα του 21χρονου που θεωρούσαν υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού τους;

Από την ανάλυση των εικόνων προκύπτει ένα κενό 3 λεπτών για τον 54χρονο και τη σύζυγό του. Ξεκίνησαν στις 18:32 το απόγευμα από το νεκροταφείο και εμφανίστηκαν στο σημείο της δολοφονίας 10 λεπτά αργότερα. Η απόσταση όμως ανάμεσα στα δύο σημεία είναι μόλις 7 λεπτά και όχι 10.

Ο δολοφονημένος Νικήτας αιφνιδιάστηκε. Ο 54χρονος χτύπησε το όχημα του νεαρού στο αντίθετο ρεύμα και το ακινητοποίησε. Αμέσως μετά, όπως έχει καταγραφεί σε βίντεο, φαίνεται η απέλπιδα προσπάθεια του 21χρονου να γλιτώσει. Κλωτσάει τον δράστη αλλά εκείνος είναι οπλισμένος.

6 πυροβολισμοί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κόβουν πρόωρα το νήμα της ζωής του. Κανείς αυτήν τη φορά δεν κατάφερε να σώσει τον άτυχο Νικήτα.

Μισή ώρα μετά τη δολοφονία η κατηγορούμενη βρέθηκε στη γειτονιά του Νικήτα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το Live News φέρνει στη δημοσιότητα ακόμα ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο αποτυπώνεται η σύζυγος του 54χρονου να κινείται με το αγροτικό τους όχημα στη γειτονιά του Νικήτα, μισή ώρα μόλις μετά τη δολοφονία του 21χρονου.

Μάρτυρας λέει στην εκπομπή για τη σύζυγο του 54χρονου: «Ένας πολύ κοντινός άνθρωπος που πήγε να συλλυπηθεί στους συγκεκριμένους ανθρώπους, επειδή και ο ίδιος έχει χάσει το παιδί του πριν πολλά χρόνια, θεώρησε πως όφειλε να κάνει το ίδιο.

Στην κουβέντα τώρα που… καταρχήν είδε αυτό ότι ήταν πλήρως ατημέλητοι και οι δύο, εμφανώς με πολύ σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή όπως λένε και όσοι έχουν πει τα ίδια πράγματα που τους γνώριζαν. Ένα άτομο που γνωρίζω που δούλευε στην ίδια δουλειά με την κυρία δεν μπορούσε ούτε να της πει καλημέρα κάποιος.

«Στην προκειμένη τους είδε ατημέλητους, τους είδε άπλυτους, αχτένιστους και τους δύο. Δύο μήνες πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό. Και συζητώντας της είπε ότι εγώ δε θα ησυχάσω αν δεν πάρω εκδίκηση και αν δεν τον δω στο στύλο. Στο στύλο λέγοντας τη φωτογραφία του στο στύλο έτσι;

Αυτή ήταν η κουβέντα η συγκεκριμένη που ειπώθηκε από τη συγκεκριμένη μητέρα. Ότι θα πάρω εκδίκηση, δεν θα ησυχάσω και αν δεν τον δω στο στύλο.

Της είπε ότι μην το λες αυτό γιατί όπως και το δικό μου παιδί δυστυχώς χάθηκε σε τροχαίο που δεν ευθυνόταν όπως φάνηκε κανένας και στην προκειμένη περίπτωση ο Νικήτας δεν το ήθελε. Μην το λες αυτό. Άλλα ό,τι κι αν έλεγε δεν καταλάβαιναν. Ότι και αν έλεγε ήταν σαν να μιλούσε στον τοίχο».

Φόβοι για βεντέτα

Οι στενοί συγγενείς του δολοφονημένου 21χρονου είναι πεπεισμένοι πως το έγκλημα ήταν σχεδιασμένο. Θεωρούν ότι ο 54χρονος και η σύζυγός του είχαν οργανώσει την κάθε λεπτομέρεια. Η σύζυγος του 54χρονου, που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα, μίλησε για μία συνάντηση τυχαία:

«Ήμασταν μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης, ξαφνικά συναντήσαμε τυχαία τον συγχωρεμένο, ο οποίος μόλις μάς αντιλήφθηκε από μακριά, έκανε μία άσεμνη χειρονομία προς τον Κώστα».

Το έγκλημα, οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που έρχονται στο φως, κρατούν την τοπική Αστυνομία σε επιφυλακή, με πρωταρχικό στόχο να αποτρέψει τη γέννηση ακόμα μίας βεντέτας στην Κρήτη.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, την ώρα που οι γονείς, οι αδερφές, οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι του δολοφονημένου Νικήτα θρηνούν την άδικη απώλειά του.