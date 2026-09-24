Τροχαίο στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 25χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα! Ένας νεαρός 25 ετών έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο στο ύψος του Μαργαριτίου την Πέμπτη (24.09.2026).

Το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 25χρονο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας.

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Σύμφωνα με πληροφορίες η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και στη συνέχεια προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα ο νεαρός αναβάτης να τραυματιστεί θανάσιμα.

Οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.