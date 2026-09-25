Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι – Πού αναμένονται εντονότερα φαινόμενα

Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ στα πελάγη
Βροχή
Photo / Eurokinissi
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Με βροχές και τοπικές καταιγίδες θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, καθώς η πρόγνωση δείχνει αλλαγή του σκηνικού από τις μεσημβρινές ώρες. Τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, ο καιρός θα είναι άστατος κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, όπου θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν επεκταθεί σταδιακά, ενώ στα νότια αναμένεται μικρή άνοδος της μέγιστης θερμοκρασίας.

Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 23 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ήπειρο ο υδράργυρος θα δείξει από 6 έως 25 βαθμούς και στη Θεσσαλία από 7 έως 25. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 25 βαθμούς και στην Κρήτη από 8 έως 24.

Στα Επτάνησα αναμένονται θερμοκρασίες από 13 έως 24-25 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 22-24 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται κατά διαστήματα νεφώσεις, με τους ανέμους να παραμένουν ασθενείς και να μην ξεπερνούν τα 2-3 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, οι ελάχιστες τιμές θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι πιο συννεφιασμένο, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση έως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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