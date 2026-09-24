Φωτιά σε βυτιοφόρο με υγραέριο στην Ιόνια Οδό – Απομακρύνθηκε ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Άρτας, όταν ξέσπασε φωτιά σε βυτιοφόρο που μετέφερε υγραέριο.

Το περιστατικό με τη φωτιά στο βυτιοφόρο που μεταφέρει φυσικό αέριο σημειώθηκε στο 140ό χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού στο ύψος της Άρτας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του βυτιοφόρου απομακρύνθηκε εγκαίρως και είναι καλά στην υγεία του. Παράλληλα, έγινε αποσύνδεση της καμπίνας του οχήματος από το φορτίο, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος.

Λόγω του φορτίου του οχήματος και της επικινδυνότητας του περιστατικού κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Φιλιππιάδας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας.

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Στο σημείο βρίσκονται επίσης δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και όχημα της Ιόνιας Οδού, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια της περιοχής.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν υπό ιδιαίτερα προσεκτικές συνθήκες εξαιτίας του υγραερίου που μεταφέρει το βυτιοφόρο.