Μύκονος: Φωτιά σε πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια του νησιού

Συναγερμός έχει σημάνει ανοιχτά της Μυκόνου καθώς νωρίς το πρωί της Παρασκευής (25.9.26) ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς πάνω στο οχηματαγωγό πλοίο Blue Carrier 2 ανοιχτά της Μυκόνου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, ακούγονται εκρήξεις και οι επιβάτες απομακρύνονται σταδιακά.

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Στο πλοίο επιβαίνουν 28 άτομα ως πλήρωμα και ένας επιβάτης, ενώ και οι 29 είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε παραπλέοντα πλοία.

Στο σημείο έχουν σπεύσει τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα περιπολικό σκάφος, δυο ταχύπλοα της πυροσβεστικής, ένα πυροσβεστικό και 2 ρυμουλκά.

Το πλοίο είναι οχηματαγωγό και μεταφέρει κυρίως φορτηγά. Στα γκαράζ του μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 αυτοκίνητα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη, ενώ στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι έως 4 μποφόρ.