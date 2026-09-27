Έκρηξη στην Πλάκα: Στο επίκεντρο η παροχή φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου – Νέοι έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με τους έξι νεκρούς μετά την έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα.

Την υπόθεση των ερευνών για την έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα έχουν αναλάβει δέκα εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και συνεχίζουν την αυτοψία στον χώρο της καταστροφής. Καθοριστικές θεωρούνται και οι απαντήσεις που αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση των έξι σορών.

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Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν νέες αυτοψίες και σε γειτονικά κτίρια, προκειμένου να αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των ζημιών και να αξιολογηθεί η στατικότητα των κατασκευών.

Με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές είναι εκείνο της διαρροής φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι αρμόδιες υπηρεσίες, για το μοναδικό διαμέρισμα του κτιρίου που διέθετε ενεργή αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Στον πρώτο όροφο υπήρχε στο παρελθόν αντίστοιχη παροχή, όμως από το 2021 είχε ζητηθεί και πραγματοποιηθεί η διακοπή της.

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Το φυσικό αέριο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση και τη λειτουργία της κουζίνας. Ο λέβητας, ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, παρά μόνο τμήματα των σωληνώσεων.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή κατά τη διάρκεια της νύχτας, πιθανώς από την κουζίνα ή την εγκατάσταση θέρμανσης. Εφόσον το αέριο συσσωρεύτηκε στον κλειστό χώρο και έφτασε σε εκρηκτική συγκέντρωση, ένας σπινθήρας θα μπορούσε να προκαλέσει την ανάφλεξη.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι η σορός της 76χρονης εντοπίστηκε στο μπάνιο, δίπλα στον νιπτήρα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι η γυναίκα κατευθύνθηκε προς το μπάνιο και, όταν άνοιξε τον διακόπτη του φωτισμού, προκλήθηκε ο σπινθήρας που πυροδότησε την έκρηξη.

Η υπόθεση της φονικής έκρηξης παίρνει ακόμα πιο τραγικές διαστάσεις, καθώς ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν και δύο Αμερικανοί που είχαν ταξιδέψει στην Αθήνα για τον μήνα του μέλιτος. Σύμφωνα με συγγενικό τους πρόσωπο, η γυναίκα διένυε μάλιστα τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Οι τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην Πλάκα

«Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οφείλεται σε αέριο», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επισημαίνοντας ότι οι πραγματογνώμονες συλλέγουν και εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα ευρήματα.

Δεν είχε προηγηθεί καταγγελία για οσμή αερίου

Παρά τις αναφορές που έγιναν μετά το δυστύχημα σχετικά με πιθανή οσμή αερίου, η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι δεν είχε προηγηθεί σχετική καταγγελία στην περιοχή.

Στο σημείο κλήθηκαν και στελέχη της Enaon EDA, προκειμένου να εξετάσουν την εγκατάσταση και τα διαθέσιμα στοιχεία. Όπως ανέφερε ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, πριν από την έκρηξη δεν είχε γνωστοποιηθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα κάποια καταγγελία για οσμή φυσικού αερίου.

Η συμπεριφορά του αερίου στον χώρο αποτελεί επίσης στοιχείο που εξετάζεται. Το φυσικό αέριο, ως ελαφρύτερο από τον αέρα, τείνει να συγκεντρώνεται ψηλότερα, ενώ το υγραέριο κινείται προς τα χαμηλότερα σημεία. Η φορά της έκρηξης και του ωστικού κύματος αποτελεί ένα ακόμη εύρημα που εξετάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία.