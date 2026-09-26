Ελλάδα

Προωθούσε μέσω Tik Tok ένα σκεύασμα για αλλοίωση των αποτελεσμάτων αλκοτέστ – Ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος

Τι έδειξε η ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους για τα συστατικά του σκευάσματος
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
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Χωρίς κανένα δισταγμό, ο 59χρονος διαφήμιζε μέσω του Tik Tok το σκεύασμα με την ονομασία «Afterparty – Nopolice», το οποίο υποσχόταν ότι αλλοίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της Τροχαίας.

Ο τρόπος ήταν απλός: Μετά την κατανάλωση αλκοόλ, οι χρήστες έπιναν το σκεύασμα αυτό και… ξέφευγαν από την «τσιμπίδα» του νόμου, αν έπεφταν σε αλκοτέστ. Χαρακτηριστικό ήταν το «σλόγκαν» του: «Έχεις πιει ξίδια και θες να μη σε πιάσουν; Νo police ρόφημα».

Ωστόσο, ανάμεσα σε εκείνους που είδαν τη διαφήμιση του σκευάσματος στο Tik Tok ήταν και ένας πολίτης που προχώρησε σε καταγγελία μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης δημόσιας διοίκησης (gov.gr). Στην αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα που ακολούθησε, ταυτοποιήθηκε ο 59χρονος ως διαχειριστής της ιστοσελίδας, καθώς και εταιρεία που αποτελεί θυγατρική εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό.

Σε βάρος του 59χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων, από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, της ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον, έγινε αλληλογραφία και ενημερώθηκαν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Κατά τον έλεγχο που έκανε κλιμάκιο του Ε.Φ.Ε.Τ. στην εταιρεία, εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεσμεύθηκαν για να γίνει δειγματοληψία και ανάλυση.

Παράλληλα, από την επιτόπια έρευνα προέκυψε ότι τα σκευάσματα δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις, ενώ από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά, που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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