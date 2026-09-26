Ελλάδα

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και άνεμοι έως 7 μποφόρ

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά και βόρεια, θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)
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Ο καιρός αύριο Κυριακή (27.09.2026) θα είναι άστατος και θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά και βόρεια, θα κυμανθεί από 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι έως 6-7 μποφόρ.

Σύμφωνα με το meteo.gr, ο καιρός την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στις Σποράδες, στη Μαγνησία, στην Εύβοια, στην Αν. Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), στην Αν. Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20-21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 25, στην Ήπειρο από 6 έως 26 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 25-27, στην Κρήτη από 10 έως 22-23, στα Επτάνησα από 13 έως 23-25, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 22 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές-βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού με σταδιακή βελτίωση έως τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου (στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι έως 3-4 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

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