Πλάκα: Η χαρά για τον γάμο και την εγκυμοσύνη που μετατράπηκε σε τραγωδία – Με DNA η αναγνώριση των θυμάτων της φονικής έκρηξης

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία της ταυτοποίησης των έξι νεκρών, που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτιρίου, της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, μετά τη φονική από έκρηξη που έγινε το πρωί της Παρασκευής (25/9/26). Παράλληλα οι έρευνες για την διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας συνεχίζονται…

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει τα αίτια της έκρηξης που σκότωσε ένα νιόπαντρο ζευγάρι (και το αγέννητο μωρό του) και άλλους 4 ανθρώπους που βρέθηκαν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

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Οι πιο δύσκολες ώρες για τις οικογένειες των θυμάτων

Για την ταυτοποίηση των θυμάτων έχουν κληθεί οι οικογένειές τους για να δώσουν γενετικό υλικό για σύγκριση DNA, διαδικασία που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι τέσσερις τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο ήταν Αμερικανοί. Οι δύο από αυτούς ήταν αδέρφια αλβανικής καταγωγής και είχαν ταξιδέψει μαζί με τους συντρόφους τους.

Σχετικά με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο, πρόκειται για μία Ελληνίδα και έναν Βρετανό.

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Ενδείξεις ότι η έκρηξη έγινε στον 2ο όροφο

Όσον αφορά τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις αυτή να σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο. Τα αρμόδια στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ωστόσο οι μέχρι τώρα ενδείξεις οδηγούν στην εκτίμηση ότι η έκρηξη σημειώθηκε στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, η οποία χρησιμοποιούνταν για την κουζίνα, το τζάκι και έναν καυστήρα.

Σημειώνεται ότι ο πρώτος όροφος διέθετε επίσης παροχή φυσικού αερίου έως το 2021, ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη, αυτή αφαιρέθηκε.

Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν ως στοιχείο την εκτεταμένη ζημιά που προκλήθηκε από το ωστικό κύμα στο ύψος του δεύτερου ορόφου. Το φυσικό αέριο συγκεντρώνεται στα υψηλότερα σημεία, σε αντίθεση με το υγραέριο, που συγκεντρώνεται χαμηλά. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές οι ζημιές που έχουν προκληθεί από το ωστικό κύμα της έκρηξης είναι στο ύψος του δευτέρου ορόφου. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, όλα αυτά θα πρέπει να τεκμηριωθούν, προκειμένου να εξακριβωθεί αν η έκρηξη προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών, θα οριστούν ειδικοί πραγματογνώμονες που θα κάνουν αυτοψία στον χώρο και θα υποβάλλουν τα πορίσματα της έρευνάς τους, κάτι το οποίο ανέφερε σε σχετικές δηλώσεις του κι ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ έχουν ως στόχο να ολοκληρώσουν τη συλλογή όλων των υλικών, όπως σωλήνες, μετρητές κλπ, που θα ερευνηθούν, μέχρι τη Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι οι προανακριτικές ενέργειες γίνονται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Λέκκας: Υποδειγματική η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων – Μου ήρθε στο μυαλό η έκρηξη στη Βηρυτό

Για μία «υποδειγματική επιχείρηση» για τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που ήταν μέσα στο κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας

«Δείχνει έναν επαγγελματισμό της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών γενικότερα, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Υπήρχαν δύο εκατέρωθεν κτίρια που είναι υπό κατάρρευση και η ΕΜΑΚ αναγκάστηκε να επιχειρεί μέσα από ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας. Αναφορικά με το κτίριο ο κ. Λέκκας είπε ότι επρόκειτο για ένα παλιό κτίριο με μεγάλη τρωτότητα.

«Ήταν ένα μνημείο, δεν ήταν σύγχρονο κτίριο. Δεν είχε φέροντα οργανισμό, σε όλη την έκτασή του, ήταν από τοιχοποιία, τούβλα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευπαθή σε όλη αυτή τη διαδικασία καθώς δεν έχουν καμία συνοχή μεταξύ τους», τόνισε ενώ προσέθεσε ότι στο μυαλό του «έρχεται η περίπτωση της Βηρυτού».

«Τέτοιες καταρρεύσεις έχουμε δει πολλές φορές αλλά κυρίως μου έρχεται στο μυαλό η περίπτωση της Βηρυτού με την πολύ μεγάλη έκρηξη σε όλο το κέντρο της, όπου βλέπαμε αντίστοιχες διαδικασίες όσον αφορά την κατάρρευση του κτιρίου», σημείωσε και προσέθεσε ότι τα εκατέρωθεν κτίρια είναι δύο κτίρια που θα έρθουν να εξετάσουν μηχανικοί.

«Είναι σε μία οριακή ισορροπία τουλάχιστον έτσι φαίνονται γιατί τα τμήματα των κτιρίων είναι τμήματα που ουσιαστικά το ένα κτίριο, το δεξιό, η μία γωνία στέκεται σε ένα παράθυρο ξύλινο ουσιαστικά που το στηρίζει και το άλλο κτίριο έχει υποστεί ζημιές. Αυτό είναι μία πολύ προκαταρκτική προσέγγιση. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει έλεγχος από μηχανικούς, ώστε να μπορέσουμε να διακρίνουμε τη στατικότητα των κτιρίων», υπογράμμισε.

Όπως είπε, είναι κτίρια που χρήζουν κάποιας βελτίωσης. «Είναι κτίρια τα οποία είναι σε έναν ανεκτό βαθμό στατικότητας αλλά δεν ξέρει κανένας κατά πόσο θα αντέξουν σε έναν μεγάλο σεισμό ή σε μία μεγάλη έκρηξη. Πιστεύω ότι ήταν ένα κτίριο που είχε αρκετή μεγάλη τρωτότητα. Με την εικόνα που έχω από τη Βηρυτό από τη μεγάλη έκρηξη, το σύγχρονο κτίριο θα έμενε όρθιο αλλά το αδύναμο σημείο θα ήταν η τοιχοποιία και τα υαλοπετάσματα», ανέφερε.