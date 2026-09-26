Γιώργος Μαζωνάκης: Εννέα άτομα βρίσκονταν στην κλινική κατά την πλασμαφαίρεση – «Πέθανε, είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι» είπε ο 58χρονος γιατρός

Συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι δύο γιατροί παραμένουν κρατούμενοι στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι αρχές έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» την κλινική της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο τραγουδιστής στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχει μπει και το δεύτερο ιατρείο τους στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Σύμφωνα με το Mega, αποκαλυπτικά είναι και όσα έρχονται στη δημοσιότητα για το δεύτερο ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών, που κατηγορούνται για ανθρωποκοτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Σε αυτόν τον χώρο, φέρεται να πραγματοποιούνταν, ψυχοθεραπείες, σεμινάρια, υπνοθεραπείες, μασάζ ακόμη και παράνομη σάουνα – η οποία εντοπίστηκε και απομακρύνθηκε από τον χώρο. Η 56χρονη γιατρός καλούσε ακόμη και τον υπνοθεραπετή στο συγκεκριμένο ιατρείο – με τον οποίο συνεργαζόταν εδώ και χρόνια – για να κάνει υπνώσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα μαρτυρίες, στην καθημερινή λειτουργία του χώρου φέρεται να συμμετείχαν και πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον της 56χρονης. Παράλληλα, όσο η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά απαντήσεις και στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνει κάθε λεπτομέρεια από τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή, το Mega έφερε στο φως νέα στοιχεία από τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου της οδού Καρνεάδου.

Μία εργαζόμενη νοσηλεύτρια μιλά στον ανακριτή για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ένα μηχάνημα που, όπως καταθέτει, η γιατρός το παρουσίασε αρχικά στους εργαζομένους ως μηχάνημα detox.

«Όταν ήρθε στο ιατρείο το μηχάνημα, η γιατρός μού είπε ότι πρόκειται για μηχάνημα detox. Δεν ξέρω αν ήταν κοινή απόφαση των γιατρών να το πάρουν. Ξέρω ότι το μηχάνημα ήταν της γιατρού. Δεν μας είπε ποτέ τίποτα για τη λειτουργία του», περιέγραψε η νοσηλεύτρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την κατάθεση της νοσηλεύτριας, η γιατρός είχε επικεντρώσει σχεδόν εμμονικά την δραστηριότητά της στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Τόσο, ώστε όπως περιγράφει η μάρτυρας, να ακυρώνει άλλα ραντεβού, να κλείνει θεραπείες ακόμη και τα Σαββατοκύριακα και σε ορισμένες περιπτώσεις να τις πραγματοποιεί μόνη της.

«Η γιατρός ασχολούνταν κατά βάση με το μηχάνημα Inus. Ακύρωνε άλλα ραντεβού με ασθενείς της και πραγματοποιούσε θεραπείες. Έκανε ακόμα και τα Σαββατοκύριακα θεραπείες Inus. Τις θεραπείες των Σαββατοκύριακων της γιατρού σε κάποιες περιπτώσεις της έκανε και τελείως μόνη, άλλες φορές πήγαινε και κάποια από εμάς», αποκάλυψε για την γιατρό και το μηχάνημα της πλασμφαίρεσης.

Τουλάχιστον 9 άτομα στο ιατρείο την ώρα της πλασμαφαίρεσης

Απάντηση στο ερώτημα του πόσα άτομα βρίσκονταν εν τέλει μέσα στην κλινική της Καρνεάδου την στιγμή που έκανε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης, έδωσαν τα νέα στοιχεία του Mega.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις που έχουν μέχρι στιγμής στα χέρια τους οι αρχές, προκύπτει ότι μέσα στο ιατρείο είναι περίπου εννέα άτομα.

Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, στον χώρο υπήρχαν συνολικά εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους και η κόρη των δύο γιατρών. Μάλιστα, η νεαρή κοπέλα ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για να έρθει στο ιατρείο και να μεταφέρει τον τραγουδιστή στο «Ελπίς».

Παράλληλα, σοκ προκαλεί το νέο στοιχείο αναφορικά με τον γιατρό. Ο 58χρονος εξαρχής είχε αναφέρει ότι δεν γνώριζε για το τι συνέβαινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, μέχρι να τονν καλέσει η σύζυγός του αφότου εκείνη κατάλαβε ότι ο τραγουδιστής δεν ανταποκρίνεται, ενώ ετοιμάζεται να κάνει και αίτημα αποφυλάκισης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Mega, φέρεται να γνώριζε την σοβαρότητα της κατάστασης και το περιστατικό με τον καλλιτέχνη καθώς αφότου οι διασώστες πήραν τον τραγουδιστή από την κλινική, ο 58χρονος γιατρός φέρεται να είπε σε όσους βρίσκονταν εκεί: «Ο Μαζωνάκης πέθανε και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Τα μηχανήματα… φαντάσματα

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν επίσης τα δύο πορίσματα των ελεγκτών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών από τους ελέγχους του 2025 στην οδό Καρνεάδου. Είχε προηγηθεί επώνυμη αναφορά στον ΙΣΑ, έμπειρου νεφρολόγου, πως ασθενής τού είχε καταγγείλει ότι υποβλήθηκε επανειλημμένα σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο.

«Στον χώρο υπήρχε ένα μικροσκόπιο για το οποίο δεν έχουν προσκομιστεί τιμολόγιο και πιστοποιητικό CE. Το μικροσκόπιο, κατά δήλωση της ιατρού, χρησιμοποιείται για διαγνωστικούς σκοπούς και δεν χρεώνεται η υπηρεσία. Υπάρχει ένα μηχάνημα φυγόκεντρου. Οι χώροι, οι οποίοι στην κάτοψη χαρακτηρίζονται ως βοηθητικοί χώροι, έχουν μετατραπεί σε χώρους γραφείων και εξεταστηρίων», ανέφερε το πόρισμα στις 25/07/2025.

Μαζί με τα πορίσματα, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και οι φωτογραφίες ντοκουμέντο από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης που ενώ υπήρχαν στο ιατρείο, την ώρα του ελέγχου ήταν άφαντα.

Πρόκειται για τα ίδια μηχανήματα που είχαν δηλωθεί ως μηχανήματα «οζονοθεραπείας», τα οποία οι υπάλληλοι της κλινικής αρνήθηκαν ότι μετακίνησαν και έκρυψαν κατά τους ελέγχους του ΙΣΑ.

«Η ιατρός άνευ ειδικότητας, απουσίαζε και στον χώρο ήταν ο σύζυγός της, ιατρός Παθολόγος, με τον οποίον συστεγάζονται τα ιατρεία τους. Στον χώρο βρέθηκαν μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για θεραπείες Indigo, οζονοθεραπείας και υδροθεραπείας εντέρου», αναφέρεται στο πόρισμα στις 05/11/2025.

Η έρευνα πλέον έχει περάσει στα τηλέφωνα, καθώς ο ανακριτής που διερευνά τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων, των προφυλακισμένων γιατρών αλλά και των εργαζομένων.

Οι γιατροί συναντήθηκαν ξανά στον Κορυδαλλό

Το ζευγάρι των γιατρών κρατείται σε διαφορετικά κελιά και πτέρυγες στις φυλακές Κορυδαλλού. Η γυναίκα βρίσκεται στο κελί που κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, στη γυναικεία πτέρυγα ενώ ο 58χρονος σύζυγός της μοιράζεται το κελί του μα άλλους κρατούμενους στην ανδρική πτέρυγα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη και ο 58χρονος είχαν συναντηθεί σε κοινό χώρο εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος για λίγα λεπτά. Μίλησαν όρθιοι μέσα στο δωμάτιο χωρίς διαχωριστικό τζάμι μπροστά τους, πράγμα που προβλέπεται.

Σύμφωνα με τις «Εξελίξεις Τώρα», πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση του ζευγαριού στις φυλακές. Αυτήν τη φορά, το επισκεπτήριο διήρκησε 2 ώρες.

Η 56χρονη μεταφέρθηκε στην ανδρική πτέρυγα όπου συναντήθηκε με τον σύζυγό της. Η συνάντηση έγινε σε διαφορετικό χρόνο και ξεχωριστά από τις υπόλοιπες κρατούμενες, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει αναβρασμός στις φυλακές.

Όλα αυτά εν αναμονή των τοξικολογικών του τραγουδιστή. Έχουν περάσει 17 μέρες μετά τον θάνατό του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο προκαλούνται συνεχώς νέα ερωτήματα, με τον δικηγόρο της οικογένειας να μιλά ανοιχτά για ψευδομάρτυρες.

«Οι εργαζόμενες δεν έχουν πει την αλήθεια μέχρι τώρα», τόνισε ο Χαράλαμπος Λυκούδης μιλώντας στο Mega.