Πλάκα: Ζητούσαν ελέγχους με έγγραφη προειδοποίηση για πιθανή διαρροή αερίου έναν χρόνο πριν την φονική έκρηξη

Έναν χρόνο πριν από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε χτες (15.09.2026) στην οδό Λυσικράτους στην Αθήνα, μέλη της Κίνησης Κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί με επίσημο έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου.

Το πυροσβεστικό Σώμα ερεύνησε αναφορές για έντονη οσμή λίγο πριν από την έκρηξη χθες στο διώροφο κτίριο στην Πλάκα. Έπειτα από 32 ώρες αδιάκοπων προσπαθειών της ΕΜΑΚ, εντοπίστηκαν οι σοροί των έξι θυμάτων. Στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου ανασύρθηκαν οι τελευταίες δύο σοροί.

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Διασώστες με ειδικές κάμερες εντοπισμού και εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης έψαχναν στα ερείπια του κτιρίου, ενώ μέσα στα συντρίμμια, οι πυροσβέστες εντόπισαν μία βαλίτσα με προσωπικά αντικείμενα.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου και σοβαρές ζημιές σε διπλανά κτίρια τα οποία και θα ελεγχθούν για να διαπιστωθεί αν έχει επηρεαστεί η στατικότητά τους.

Τα μέλη της Κίνησης Κατοίκων Πλάκας, το 2025 είχαν αναφέρει στο επίσημο έγγραφο που απέστειλαν στις αρμόδιες υπηρεσίες: «Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την περίπτωση που θα μπορούσε να υπάρξει μία έκτακτη κατάσταση, ειδικότερα το ξέσπασμα μίας πυρκαγιάς από τη διαρροή φυσικού αερίου, από ένα βραχυκύκλωμα ή από άλλη αιτία».

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Πρόκειται για το ηλικιωμένο ζευγάρι που ζούσε στον δεύτερο όροφο και τα δύο ζευγάρια στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο. Έξι άνθρωποι καταπλακώθηκαν από τόνους τσιμέντου ύστερα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί. Σύμφωνα με τις αρχές, οι περισσότεροι εντοπίστηκαν νεκροί στα κρεβάτια τους.

Για το ταξίδι του μέλιτος είχαν επιλέξει το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Πλάκα η 36χρονη Φλορίντα και ο 37χρονος σύζυγός της Ίαν, οι οποίοι μόλις είχαν παντρευτεί. Μαζί τους χάθηκαν ο αδελφός της 36χρονης και η έγκυος γυναίκα του.

Τα συγγενικά τους πρόσωπα τους αναζητούσαν. «Στο σπίτι που κατέρρευσε στην Πλάκα ήταν τα ξαδέλφια μου. Ήταν στο ταξίδι του μέλιτος. Βρήκαν τα διαβατήριά τους. Δεν έχουν επικοινωνήσει», είπε συγγενής τους.

Η Αθηνά και ο Έντι είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι στον 2ο όροφο του κτιρίου. Ήταν 30 χρόνια παντρεμένοι, χωρίς παιδιά. Ο 77χρονος άνδρας αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, σύμφωνα με γείτονες και φίλους του άτυχου ζευγαριού.

Στελέχη της Διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού από την πρώτη στιγμή στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της έκρηξης, έκαναν αυτοψία στον χώρο και συνέλεξαν στοιχεία.