Εξαφάνιση 13χρονου στα Εξάρχεια – Τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Κινητοποίηση της αστυνομίας στα Εξάρχεια για την εξαφάνιση ενός ανήλικου αγοριού. Όπως κάνει γνωστό το «Χαμόγελο του Παιδιού», με ανακοίνωσή του την Κυριακή (09.08.2026), πρόκειται για τον Ομάρ (ον.) Σεταρί (επ.), 13 ετών.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την εξαφάνιση, ο ανήλικος αγνοείται από τις 7 Αυγούστου στις 7 το πρωί, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων

ανηλίκων στην περιοχή των Εξαρχείων.

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Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Κυριακή και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ομάρ (ον.) Σεταρί (επ.) έχει ύψος 1,69 μ. και βάρος 55 κιλά. Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε παντελόνι τζιν

και ένα μαύρο κοντομάνικο μπλουζάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.