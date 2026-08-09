Λέσβος: Έβαλαν άλογα να «χορέψουν» πάνω σε σπασμένα μπουκάλια σε πανηγύρι, δείτε βίντεο

Εξοργιστικές εικόνες δημοσίευσε η «A Promise to Animals» από ένα έθιμο στη Λέσβο. Όταν φαίνεται στα πλάνα και καταγγέλλει η φιλοζωική οργάνωση, κάτοικοι βάζουν τα άλογα να περπατούν πάνω σε σπασμένα μπουκάλια, κατά τη διάρκεια πανηγυριού.

Σύμφωνα με την καταγγελία της οργάνωσης, οι αναβάτες αναγκάζουν τα άλογα να «χορέψουν» στα σπασμένα γυαλιά, σε πανηγύρι της Λέσβου ενώ ο κόσμος γύρω τους χορεύει και τραγουδά. Αρκετοί είναι και αυτοί που πετούν στο κέντρο της «σκηνής» κιβώτια με μπίρες για να απογειώσουν το «κέφι».

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Η ομάδα της A Promise to Animals ανέβασε τα σχετικά βίντεο στα social media κάνοντας λόγο για επικίνδυνες πρακτικές τόσο για τα ίδια τα άλογα όσο και για τους παρευρισκόμενους.

Μάλιστα αναφέρει πως πρόσφατα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε παρόμοιο περιστατικό, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την χρήση αλόγων σε πανηγύρια.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Η λέξη που ακούγεται περισσότερο όταν συζητάμε για τα πανηγύρια της Λέσβου είναι η «παράδοση”. Υπάρχει όμως μία άλλη λέξη που ακούγεται πολύ λιγότερο, και αυτή η λέξη είναι η «ευθύνη».

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Το βίντεο που παρακολουθείτε έχει καταγραφεί σε ένα από τα πανηγύρια της Λέσβου. Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη εικόνα. Παρόμοια βίντεο δημοσιεύονται κάθε χρόνο στα κοινωνικά δίκτυα, σε αφιερώματα, αλλά και σε κανάλια του YouTube που προβάλλουν αυτές τις εκδηλώσεις ως κομμάτι της τοπικής παράδοσης.

Ένα άλογο όμως δεν είναι μέρος ενός σκηνικού ή διακοσμητικό στοιχείο μιας γιορτής. Είναι ένα πολύ δυνατό ζώο που μπορεί να τρομάξει. Και όταν ένα ζώο αυτού του μεγέθους τρομάξει, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές για το ίδιο, τον αναβάτη του και τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του.

Στα πανηγύρια της Λέσβου έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, πρόσφατα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε περιστατικό που επανέφερε με σκληρό τρόπο τη συζήτηση γύρω από τη χρήση αλόγων σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Κάθε χρόνο βλέπουμε άλογα να κινούνται μέσα στο πλήθος, με δυνατή μουσική, φωνές και έντονα ερεθίσματα. Κι όμως, η συζήτηση εξακολουθεί να περιστρέφεται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από το αν αυτό είναι “παράδοση”, χωρίς να τίθεται το πραγματικό ερώτημα. Πόσος κίνδυνος είναι αποδεκτός στο όνομα της παράδοσης;

Η ασφάλεια των ανθρώπων και η ευζωία των ζώων δεν βρίσκονται απέναντι. Στα πανηγύρια αυτά βέβαια, παραβλέπονται και τα δύο.