Ελλάδα

Μία ώρα η αναμονή στο Τελωνείο Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου από την Ελλάδα

Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στις πύλες εξόδου, καθώς πολλοί επιστρέφουν σε χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης
Ουρές στο Τελωνείο Ευζώνων
Ουρές στο Τελωνείο Ευζώνων
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Κυκλοφοριακό κομφούζιο έχει προκληθεί στο Τελωνείο Ευζώνων, στο ρεύμα εξόδου από την Ελλάδα με αποτέλεσμα να υπάρχουν την Κυριακή (09.08.2026) σημαντικές καθυστερήσεις.

Η αναμονή στο Τελωνείο Ευζώνων για όσους εγκαταλείπουν την ελληνική επικράτεια ξεπερνά τη μία ώρα (κατά τις μεσημεριανές ώρες).

Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στις πύλες εξόδου, καθώς πολλοί επιστρέφουν σε χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

Σήμερα, η κατάσταση στις λωρίδες εξόδου-εισόδου είναι αντίστροφη με τη χθεσινή (08.08.2026) καθώς ήταν ιδιαίτερα αυξημένος ο αριθμός των οχημάτων που εισέρχονταν στη χώρα μας και οι καθυστερήσεις ξεπερνούσαν τη μία ώρα.

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