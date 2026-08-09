Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κορωπί – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (09.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κορωπί Αττικής. Μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Κορωπί επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και της 1ης ΕΜΑΚ, Εθελοντές και 24 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κορωπίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ και της 1ης #ΕΜΑΚ, 10 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2026

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής .