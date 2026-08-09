Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κορωπί – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και της 1ης ΕΜΑΚ, Εθελοντές, 24 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Φωτιά στο Κορωπί
Φωτιά στο Κορωπί
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (09.08.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κορωπί Αττικής. Μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Κορωπί επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και της 1ης ΕΜΑΚ, Εθελοντές και 24 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής .

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Ελλάδα
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