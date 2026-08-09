Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Σπουργίτια πετούν μέσα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» – Βίντεο με τους φτερωτούς «επιβάτες»

Εύλογα προκύπτει το ερώτημα για το πώς κατάφεραν να βρεθούν μέσα σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας
Σπουργίτια μέσα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»
Φτερωτοί «επισκέπτες» μέσα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» / πηγή φωτογραφίας thesspost.gr
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Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν επιβάτες και υπάλληλοι στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης την Κυριακή (09.08.2026).

Πουλάκια βρέθηκαν να κινούνται στους εσωτερικούς χώρους του αεροδρομίου «Μακεδονία» ανάμεσα στους επιβάτες και τους εργαζόμενους.

Δύο μικρά σπουργίτια κατάφεραν να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις και εντοπίστηκαν να περιφέρονται και να πετούν δίπλα από τις πύλες επιβίβασης.

Βέβαια, πέρα από την χαριτωμένη εικόνα, εύλογα προκύπτει το ερώτημα για το πώς κατάφεραν τα δύο πουλιά να βρεθούν μέσα σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας.

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