Βοιωτία: Απατεώνας έπεισε δύο ηλικιωμένες να του δώσουν 400.000 ευρώ για να γλιτώσουν από τον «δορυφόρο της εφορίας»

Μια απίστευτη τηλεφωνική απάτη με λεία 400.000 ευρώ και κοσμήματα σημειώθηκε στη Βοιωτία. Ο δράστης, προσποιούμενος τον λογιστή, κατάφερε να πείσει 90χρονη γυναίκα ότι η εφορία χρησιμοποιεί «δορυφόρο καταγραφής».

Ο δράστης της απάτης ισχυρίστηκε ότι ο «δορυφόρος της εφορίας» θα ελέγξει μετρητά και χρυσαφικά, και ότι αν η 90χρονη στη Βοιωτία δεν τα βγάλει έξω από το σπίτι θα της επιβληθεί βαρύ πρόστιμο.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ηλικιωμένη, ακολουθώντας τις οδηγίες του άγνωστου από το τηλέφωνο, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε σακούλα και τα άφησε στην αυλή της.

Μόλις επέστρεψε στο εσωτερικό του σπιτιού, εμφανίστηκε συνεργός του δράστη, πήρε τη σακούλα και εξαφανίστηκε.

Όταν η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, έχει αναλάβει η Ασφάλεια Λειβαδιάς.

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Και δεύτερη απάτη

Με το ίδιο κόλπο, πιθανότατα ο ίδιος δράστης, το απόγευμα της Παρασκευής (07.08.2026) τηλεφώνησε σε 93χρονη, σε άλλο χωριό της Βοιωτίας και προσποιήθηκε και πάλι τον λογιστή.

Της είπε ότι για να μην της επιβληθεί πρόστιμο, πρέπει να βγάλει από το σπίτι της όσα χρήματα και χρυσαφικά έχει για τον… δορυφόρο της εφορίας.

Πράγματι η ηλικιωμένη, έβαλε σε μία σακούλα 5.000 ευρώ και τα κοσμήματά της και την άφησε έξω από την πόρτα του σπιτιού της.

Όταν εισέβαλε στο σπίτι της, συνεργός του απατεώνα πήρε τη σακούλα, και εξαφανίστηκε. Η γυναίκα αντιλήφθηκε μετά από ώρα την απάτη και τηλεφώνησε στις αστυνομικές αρχές.

Το Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού ανέλαβε την έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης.