Εξαφάνιση 13χρονου στα Γιάννενα – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Συναγερμός στα Γιάννενα για την εξαφάνιση του Ομάρ Σακαριγιέ, 13 ετών με καταγωγή από τη Σομαλία. Πληροφορίες για τον ανήλικο έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τετάρτη (12.08.2026).

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει για την εξαφάνιση του 13χρονου ότι τα ίχνη του χάθηκαν στις 11 Αυγούστου στις 15:15 από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή των Ιωαννίνων.

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Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Τετάρτη για την εξαφάνιση του Ομάρ Σακαριγιέ με καταγωγή από τη Σομαλία και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ομάρ Σακαριγιέ έχει ύψος 1.70, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι τζιν, πορτοκαλί T-shirt, μπλε παντόφλες και άσπρες κάλτσες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.