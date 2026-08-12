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Φωτιά στο Πικέρμι: Tαυτοποιήθηκε ο απανθρακωμένος οδηγός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο

Από το αυτοκίνητο ξεκίνησε η φωτιά που επεκτάθηκε στην περιοχή - Τα σενάρια που εξετάζονται
Φωτιά στο Πικέρμι
Photo / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 11.08.2026 στην περιοχή ανάμεσα στα Σπάτα και το Πικέρμι, για φωτιά που ξέσπασε από αυτοκίνητο, με τον οδηγό του να εντοπίζεται απανθρακωμένος.

Η φωτιά από το όχημα εξαπλώθηκε στη συνέχεια σε κοντινά χωράφια στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στο Πικέρμι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Νεότερες πληροφορίες ρίχνουν φως στην ταυτότητα του οδηγού που έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Star, πρόκειται για έναν 48χρονο άνδρα, ενώ το αυτοκίνητο που οδηγούσε ανήκε στη μητέρα του.

Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με ανθρώπους από το περιβάλλον του 48χρονου και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτό να έπαιξε ρόλο στο να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία λίγο πριν από το περιστατικό ο 48χρονος είχε θεαθεί πεσμένος πάνω στο τιμόνι, ενώ το αυτοκίνητο εξακολουθούσε να κινείται.

Από το αυτοκίνητο ξεκίνησε η πυρκαγιά

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς προκάλεσε τη φωτιά στο όχημα. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι εάν το αυτοκίνητο προσέκρουσε κάπου ή εάν παρουσιάστηκε κάποια μηχανική βλάβη.

Αυτό που προκύπτει, πάντως, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, είναι ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αυτοκίνητο.

Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στα γύρω χωράφια, προκαλώντας συναγερμό τόσο στην Πυροσβεστική όσο και στους κατοίκους της περιοχής, όμως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, κατασβέστηκε γρήγορα.

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