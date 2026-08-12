Φωτιές: Τρεις συλλήψεις σε Αργολίδα, Πέραμα και Ροδόπη – Από αγροτικές εργασίες η πυρκαγιά στον Ίμερο

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής σε Αργολίδα, Αττική και Ροδόπη, στο πλαίσιο των ερευνών για φωτιές αλλά και για εργασίες που μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά εν μέσω ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών. Ανάμεσα στις υποθέσεις βρίσκεται η πυρκαγιά στον Ίμερο Ροδόπης, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, προκλήθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Οι τρεις συλλήψεις για υποθέσεις που συνδέονται με φωτιές και παραβάσεις της νομοθεσίας πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από έρευνες των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των κατά τόπους ανακριτικών υπηρεσιών της Πυροσβεστικής.

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Φωτιά από καύση χαρτιών στην Αργολίδα

Στην Πουλακίδα Ναυπλιέων συνελήφθη άνδρας για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τρίτη (11.08.2026) και αποδίδεται σε αμέλεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς έκαιγε χαρτιά με γυμνή φλόγα μέσα σε μεταλλικό βαρέλι, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.250 ευρώ.

Πέραμα: Έκανε εργασίες με τροχό με δείκτη κινδύνου 4

Στο Πέραμα συνελήφθη την Τετάρτη (12.08.2026) ένας 58χρονος, καθώς πραγματοποιούσε εργασίες με τροχό κοπής σε αυλή κοντά σε βλάστηση.

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Οι εργασίες εκτελούνταν σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης κινδύνου πυρκαγιάς βρισκόταν στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Στον 58χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ για παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ροδόπη: Από αγροτικές εργασίες η πυρκαγιά στον Ίμερο

Στην περιοχή Αμπελάκια, στον Ίμερο Ροδόπης, συνελήφθη επίσης την Τετάρτη (12.08.2026) ένας 62χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια έλαβε γρήγορα διαστάσεις.

Φωτιές: 285 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Τα στοιχεία της Πυροσβεστικής αποτυπώνουν το εύρος των παραβάσεων που έχουν καταγραφεί από την αρχή του 2026. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 12 Αυγούστου του 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 285 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 255 –ποσοστό 89,47%– αφορούν περιστατικά από αμέλεια και οι 30 –ποσοστό 10,53%– πράξεις από πρόθεση.

Κατά το ίδιο διάστημα έχουν επιβληθεί 696 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.080.598,99 ευρώ.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα κατά τόπους ανακριτικά κλιμάκια βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ενισχυμένοι άνεμοι δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική απευθύνει παράλληλα ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να τηρούν τις ισχύουσες απαγορεύσεις, να συμβουλεύονται καθημερινά τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς και να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.