Χανιά: Καρέ – καρέ η κλοπή ψαριών από τις ιχθυοκαλλιέργειες στη Σούδα

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση δύο ανδρών στις ιχθυοκαλλιέργειες του ΕΛΚΕΘΕ στη Σούδα, στα Χανιά, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Flashnews.gr. Στα πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφονται οι κινήσεις των δύο κατηγορουμένων λίγο πριν από την επέμβαση του Λιμενικού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο άνδρες είχαν προσεγγίσει τις ιχθυοκαλλιέργειες του ΕΛΚΕΘΕ στη Σούδα, στα Χανιά με δύο σκάφη και φέρονται να αφαιρούσαν ψάρια με τη χρήση διχτυών. Μόλις αντιλήφθηκαν την προσέγγιση των στελεχών του Λιμενικού, επιβιβάστηκαν γρήγορα σε μηχανοκίνητο σκάφος και απομακρύνθηκαν.

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Στις εγκαταστάσεις άφησαν πίσω τους δεύτερο βοηθητικό σκάφος χωρίς μηχανή. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκαν χρησιμοποιημένα και βρεγμένα δίχτυα με ψάρια, καθώς και δύο σακούλες με πάγο, ενώ δίχτυα με ψάρια βρέθηκαν και μέσα σε ιχθυοκλωβό.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ηλικίας 33 και 27 ετών, εντοπίστηκαν έπειτα από συντονισμένες αναζητήσεις στο λιμανάκι της Αλμυρίδας, την ώρα που επιχειρούσαν να ανελκύσουν το μηχανοκίνητο σκάφος.

Κατά την επέμβαση των στελεχών του Λιμενικού, ο 33χρονος βούτηξε στη θάλασσα επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο στη συνέχεια παραδόθηκε και συνελήφθη. Ο 27χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

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Έρευνα και για προηγούμενες κλοπές

Η κινητοποίηση των Αρχών είχε ξεκινήσει όταν υπάλληλος του ΕΛΚΕΘΕ ενημέρωσε το Λιμενικό ότι δύο άτομα είχαν προσεγγίσει με σκάφη τους ιχθυοκλωβούς στον κόλπο της Σούδας και αφαιρούσαν ψάρια με δίχτυα.

Η έρευνα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Από την εξέταση υλικού καμερών προέκυψαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σοβαρές ενδείξεις ότι τα δύο σκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε δύο προηγούμενες κλοπές από τις ίδιες εγκαταστάσεις.

Κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις είχαν αφαιρεθεί ψάρια, κάμερες καταγραφής και εξοπλισμός, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πλέον εάν οι δύο συλληφθέντες συνδέονται και με αυτές τις υποθέσεις.

Η συνολική ενδεικτική αξία των γνωστών κλοπιμαίων υπερβαίνει τα 10.600 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται επιπλέον ποσότητες ψαριών που δεν έχουν προσδιοριστεί και άλλες ζημιές στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ.