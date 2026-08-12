Μήλος: Στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες πριν από την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο – Με υπόμνημα έδωσε εξηγήσεις ο πιλότος

Νέα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στην παραλία Σαρακήνικο στη Μήλο, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται πλέον στις επικοινωνίες που προηγήθηκαν της προσγείωσης. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ζητήσει τις σχετικές απομαγνητοφωνήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς ειπώθηκε μεταξύ του πιλότου, του Πύργου Ελέγχου και των αρμοδίων του αεροδρομίου.

Ο πιλότος του ελικοπτέρου που κατέληξε στο Σαρακήνικο στη Μήλο κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη (12.08.2026), υπόμνημα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, παρουσιάζοντας τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιώτης υποστηρίζει ότι κινήθηκε κανονικά και ότι ακολούθησε όσα προβλέπονταν κατά τη διάρκεια της πτήσης.

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Η εκδοχή του θα εξεταστεί σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και, κυρίως, με το καταγεγραμμένο υλικό των επικοινωνιών πριν από την προσγείωση.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη ζητήσει τις απομαγνητοφωνήσεις των συνομιλιών και αναμένεται να τις παραλάβει εντός της ημέρας. Από αυτές θα επιχειρηθεί να αποσαφηνιστεί ποιες οδηγίες δόθηκαν στον πιλότο, τι απάντησε ο ίδιος και πώς εξελίχθηκε η επικοινωνία μέχρι τη στιγμή της προσγείωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο προσγειώθηκε στην παραλία του Σαρακήνικου και όχι στο προβλεπόμενο ελικοδρόμιο στις Αλυκές της Μήλου, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και την έναρξη έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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Στο μικροσκόπιο οι καταθέσεις

Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ήδη καταθέσει ο ελεγκτής του Πύργου Ελέγχου και ο υπεύθυνος του αεροδρομίου. Οι μαρτυρίες τους θα αντιπαραβληθούν τόσο με όσα αναφέρει ο πιλότος στο υπόμνημά του όσο και με τις καταγεγραμμένες συνομιλίες.

Οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν με αυτόν τον τρόπο να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της προσγείωσης και να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν συγκεκριμένες οδηγίες, πώς αυτές διατυπώθηκαν και κατά πόσο ακολουθήθηκαν.

Παράλληλα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας βρίσκεται στη διαδικασία συγκρότησης ειδικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει συνολικά την υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο της επιτροπής θα τεθούν οι καταθέσεις όλων των εμπλεκομένων, οι απομαγνητοφωνήσεις των επικοινωνιών και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς το ελικόπτερο κατέληξε στην παραλία Σαρακήνικο αντί για το προβλεπόμενο ελικοδρόμιο στις Αλυκές.