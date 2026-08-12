Νίκος Καλογερόπουλος: Εικόνες από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου μεταφέρθηκε μετά την κηδεία

Ο Νίκος Καλογερόπουλος «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Την Τετάρτη (12.08.2026) φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι έδωσαν το «παρών» στην κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού που έγινε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στις 12:00.
Τα αγαπημένα του πρόσωπα είπαν στον Νίκο Καλογερόπουλου το «ύστατο χαίρε» με μουσικά όργανα και τραγούδια. Στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, καθώς αυτή ήταν η τελευταία του επιθυμία του γνωστού καλλιτέχνη.
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Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Στον τεκέ του κάτω κόσμου», του τραγουδιού που είχε γράψει ο Νίκος Καλογερόπουλος τον αποχαιρέτησαν τα παιδιά του, η αδερφή του. Παράλληλα, στην οθόνη της αίθουσας προβαλλόταν βίντεο με φωτογραφίες από τη ζωή του και από την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή».
Στην κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου πήγαν πολλοί συνάδελφοί του. Ανάμεσά τους ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος, η Βάνα Μπάρμπα, ο πρόεδρος του ΣΕΗ Νίκος Καραγιώργης, ο Γιώργος Βογιατζής, ο Πάνος Βλάχος, ο Χάρης Μαυρουδής, ο Νίκος Περάκης, ο Στάθης Σταμουλακάτος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Χριστίνα Τσάφου και άλλοι.
Μετά την εξόδιο ακολουθία, οι φίλοι και οι συγγενείς του Νίκου Καλογερόπουλου του είπαν το σπαρακτικό «αντίο» με τον δικό τους τρόπο, έναν τρόπο που θα λάτρευε κι εκείνος. Ο Νίκος Καλογερόπουλος δεν ήταν μόνο ηθοποιός αλλά ένας πολυσχιδής καλλιτέχνης, που λάτρευε τη μουσική και την ποίηση. Μάλιστα, είχε γράψει για την ταινία του «Οι ιππείς της Πύλου», το τραγούδι «Καραϊσκάκης», που ερμήνευσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Με αυτό το κομμάτι, λοιπόν, και δάκρυα στα μάτια τα αγαπημένα του πρόσωπα τον αποχαιρέτησαν για πάντα και θα κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα στις καρδιές τους.