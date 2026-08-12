Νίκος Καλογερόπουλος: Εικόνες από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου μεταφέρθηκε μετά την κηδεία

Ο Νίκος Καλογερόπουλος «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Την Τετάρτη (12.08.2026) φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι έδωσαν το «παρών» στην κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού που έγινε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών στις 12:00.

Τα αγαπημένα του πρόσωπα είπαν στον Νίκο Καλογερόπουλου το «ύστατο χαίρε» με μουσικά όργανα και τραγούδια. Στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, όπου μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, καθώς αυτή ήταν η τελευταία του επιθυμία του γνωστού καλλιτέχνη.

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Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Στον τεκέ του κάτω κόσμου», του τραγουδιού που είχε γράψει ο Νίκος Καλογερόπουλος τον αποχαιρέτησαν τα παιδιά του, η αδερφή του. Παράλληλα, στην οθόνη της αίθουσας προβαλλόταν βίντεο με φωτογραφίες από τη ζωή του και από την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή».