Ελλάδα

Εξαφάνιση 14χρονου στη Μυτιλήνη, η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν με κουκούλα και μαύρα αθλητικά παπούτσια
Εξαφάνιση 14χρονου στη Μυτιλήνη

Συναγερμός στη Μυτιλήνη για την εξαφάνιση του Φαντλ Γιαακούμπ, 14 ετών, συριακής καταγωγής, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Τα ίχνη του ανήλικου χάθηκαν στις 8 Απριλίου, όπως γνωστοποίησε το Χαμόγελο του Παιδιού την Τετάρτη (15.04.2026).

Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού για την εξαφάνιση του 14χρονου, ο Φαντλ Γιαακούμπ αγνοείται από τις 9:30 το βράδυ της 8ης Απριλίου.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε στις 15 Απριλίου και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανηλίκου καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε
κίνδυνο.

Ο Yaakoub / Γιαακούμπ (επ.) Φαντλ / Fadl (ον.), 14 ετών, έχει ύψος 1,55 μ. και βάρος 75 κιλά. Έχει μαύρα μαλλιά και πράσινα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ παντελόνι, άσπρη μπλούζα, μαύρο μπουφάν με κουκούλα και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

