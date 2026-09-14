Εξαφάνιση 15χρονου στην Αθήνα – Τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Μεγάλη κινητοποίηση στην αστυνομία για την εξαφάνιση του Αχμέντ Χουσσεΐν, 15 ετών. Πληροφορίες για την υπόθεση έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» τη Δευτέρα (14.09.2026).

Στην ανακοίνωσή του για την εξαφάνιση, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι τα ίχνη του Αχμέντ Χουσσεΐν, αιγυπτιακής καταγωγής, αγνοούνται από τις πρωινές ώρες της 9ης Σεπτεμβρίου, από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

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Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του 15χρονου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αχμέντ (ον.) Χουσσεΐν (επ.) έχει ύψος 1.80μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μάτια και σγουρά μαύρα μαλλιά με ξανθές ανταύγειες.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτς, μαύρη μπλούζα και σαγιονάρες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.