Κέρκυρα: Στη φυλακή 51χρονος για βιασμό της 8χρονης εγγονής του – Απειλούσε το 9χρονο αδελφάκι της να μη μιλήσει

Με ένα βαρύ κατηγορητήριο και με σοκαρισμένη την κοινή γνώμη στην Κέρκυρα, προφυλακίστηκε τη Δευτέρα (14.09.2026) ένας 51χρονος μετά την απολογία του στον ανακριτή, κατηγορούμενος για βιασμό της εγγονής του, ηλικίας 8 ετών. Μάλιστα, απειλούσε τον 9χρονο αδελφό της, που άκουγε τα κλάματά της, να μη μιλήσει.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση του βιασμού της ανήλικης στην Κέρκυρα σοκάρουν, καθώς η 28χρονη μητέρα καταγγέλλει τον πατέρα της για τη δική της μακροχρόνια κακοποίηση όταν ήταν σε μικρή ηλικία!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιατρική έκθεση επιβεβαιώνει πρόσφατη σεξουαλική πράξη σε βάρος της 8χρονης, τοποθετώντας την χρονικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων πριν από την εξέταση.

Ένα από τα σοκαριστικά στοιχεία είναι και η μαρτυρία του 9χρονου αδερφού της μικρούλας, ο οποίος αποκάλυψε ότι τις ώρες που η μητέρα, η γιαγιά και ο θείος του απουσίαζαν, ο 51χρονος κλείδωνε την 8χρονη στο δωμάτιό του.

Από τον χώρο ακούγονταν τα κλάματα της 8χρονης, με τον κατηγορούμενο να απειλεί τον 9χρονο έτσι ώστε να μη μιλήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γιατρός αντιλήφθηκε αμέσως τα σημάδια της κακοποίησης. Προκειμένου να μην αλλοιωθούν τα ιατροδικαστικά στοιχεία, απέφυγε να εξετάσει το παιδί και κατηύθυνε τη μητέρα απευθείας στην αστυνομία.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας στις 9 Σεπτεμβρίου, και ο 51χρονος συνελήφθη δύο ημέρες μετά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει εκτίσει δύο ποινές φυλάκισης στην Αλβανία για αδικήματα που δεν σχετίζονται με κακοποιητικές συμπεριφορές.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος του 51χρονου Παναγιώτης Κοραντζόπουλος με γραπτή δήλωση του που απέστειλε στο CORFUTVNEWS αναφέρει τα εξής:

«Σε αυτές τις υποθέσεις η ”υψηλού” διλημματισμού κατηγορία και ο ηθικός πανικός που αυτή παράγει σε συνδυασμό με την ατελή, πλημμελή, επιπόλαιη και ”εμμονική” προανάκριση δημιουργούν συνθήκες επιβολής ανελαστικής μεταχείρισης στους κατηγορούμενους, σε αυτό το διαδικαστικό στάδιο.

Προσδοκώ πως η ανακριτική διαδικασία θα παράξει αξιολογητικό ανατροπή και ενίσχυση της άρνησης των κατηγοριών που πρόταξε ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή».