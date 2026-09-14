Βόλος: Ελεύθερος μέχρι τη δίκη του ο 41χρονος που κατηγορείται για βιασμό 9χρονης – «Έχει υποστεί bullying» λένε οι συνήγοροί του

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της μη προσέγγισης της ανήλικης μέχρι τη δίκη αφέθηκε τη Δευτέρα (14.09.2026) μετά την απολογία του σε εισαγγελέα και ανακριτή του Βόλου, ο 41χρονος που κατηγορείται για βιασμό μίας ανήλικης στο σπίτι του σε περιοχή της Μαγνησίας στις 10 Σεπτεμβρίου.

Σε βάρος του 41χρονου οι αρχές του Βόλου έχουν ασκήσει ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό.

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Σύμφωνα με τον taxydromos.gr, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου υποστήριξε ότι δεν υπήρξαν ευρήματα στην ιατροδικαστική που να πιστοποιούν βιασμό.

Μετά τη απολογία του ο 41χρονος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα – ανακριτή.

Όταν το κορίτσι έλυσε τη σιωπή του την περασμένη Πέμπτη και μίλησε στους γονείς του ακολούθησε σοκ.

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Ο πατέρας της 9χρονης τη μετέφερε σε Κέντρο Υγείας περιφερειακού δήμου για να εξεταστεί και στη συνέχεια στο Αχιλλοπούλειο, με το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου να σημαίνει συναγερμό σε εισαγγελία και αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 41χρονος διέπραξε πράξεις φρίκης σε βάρος της ανήλικης στο μπάνιο του σπιτιού του.

Τι λέει η υπεράσπιση

Ο κ. Βασίλης Χρονόπουλος που εκπροσωπεί τον κατηγορούμενο από κοινού με την κ. Μαριζάννα Κίκηρη, είπε ότι «δεν αποδείχτηκε κάποιο ουσιαστικό εύρημα που να δικαιολογεί προσωρινή κράτηση και γι’ αυτό τον λόγο του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης».

Ο ίδιος σημειώνει ότι από τη πρώτη στιγμή ο κατηγορούμενος δηλώνει αθώος.

«Εχουν να γίνουν ενέργειες που θα αποδείξουν τι πραγματικά έχει συμβεί και έχουν εισφερθεί ήδη και αρκετά στοιχεία ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Νομίζω ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί αυτή τη στιγμή και αυτή που θα σχηματισθεί μεταγενέστρα θα είναι ξεκάθαρα το ψεύδος», είπε.

Από την πλευρά της η κ. Κίκηρη πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κατηγορούμενος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και έχει και θέματα υγείας και έχει υποστεί bullying και γι’ αυτό βρίσκεται και κατηγορούμενος και είναι πολύ κακό να συμβαίνει αυτό στις μέρες μας».