Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Κατεχάκη

Δυσκολίες για τους οδηγούς στην Αττική Οδό λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα στην Περιφερειακή Υμηττού, λίγο μετά τις 8:30 μ.μ. της Δευτέρας (14.09.2026).
Κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, ένα όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες στην Περιφερεριακή Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη στο ύψος των Γλυκών Νερών.
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Λόγω του ατυχήματος, η δεξιά λωρίδα ήταν κλειστή, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Πυρκαγιά σε όχημα στην Περ. Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη ύψος Γλυκών Νερών, Δεξιά λωρίδα κλειστή. Αναμένονται καθυστερήσεις.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 14, 2026
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