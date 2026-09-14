Ελλάδα

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Κατεχάκη

Λόγω του ατυχήματος, έκλεισε η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος των Γλυκών Νερών
Αττική Οδός
Αττική Οδός / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Μιχάλης Καραγιάννης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δυσκολίες για τους οδηγούς στην Αττική Οδό λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα στην Περιφερειακή Υμηττού, λίγο μετά τις 8:30 μ.μ. της Δευτέρας (14.09.2026).

Κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, ένα όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες στην Περιφερεριακή Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη στο ύψος των Γλυκών Νερών.

Λόγω του ατυχήματος, η δεξιά λωρίδα ήταν κλειστή, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Δείτε LIVE την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου ΕΔΩ

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
351
209
164
157
95
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo