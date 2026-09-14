Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Αττική Οδό – Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Κατεχάκη

Δυσκολίες για τους οδηγούς στην Αττική Οδό λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα στην Περιφερειακή Υμηττού, λίγο μετά τις 8:30 μ.μ. της Δευτέρας (14.09.2026).

Κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες, ένα όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες στην Περιφερεριακή Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη στο ύψος των Γλυκών Νερών.

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Λόγω του ατυχήματος, η δεξιά λωρίδα ήταν κλειστή, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Πυρκαγιά σε όχημα στην Περ. Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη ύψος Γλυκών Νερών, Δεξιά λωρίδα κλειστή. Αναμένονται καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 14, 2026

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