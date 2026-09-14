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Χαλκιδική: Τσακάλι επιτέθηκε σε παιδί σε παραλία του Νέου Μαρμαρά – Στο νοσοκομείο ο ανήλικος, έρευνες για το ζώο

Πριν δύο ημέρες στην ίδια περιοχή ένας 55χρονος δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και χρειάστηκε περίθαλψη μετά από τραυματισμό στον αυχένα
Τσακάλι σε δάσος
Τσακάλι σε δάσος / Φωτογραφία αρχείου
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Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ένα παιδί από τη Χαλκιδική, μετά από επίθεση που δέχτηκε από τσακάλι. Ο ανήλικος βρισκόταν στην παραλία στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΚΟΜΑΘ), το μικρό παιδί ήταν στην παραλία του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής και πριν λίγες ημέρες δέχθηκε την επίθεση από τσακάλι.

Σε επικοινωνία της ΚΟΜΑΘ με το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, έγινε γνωστό πως πρόκειται για επίθεση από τσακάλι.

Προβληματισμό δημιουργεί το περιστατικό, αν πρόκειται για τσακάλι, καθώς είναι είδος της άγριας πανίδας με αρκετά φοβική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο.

Αντίστοιχα, στην παραλία της ευρύτερης περιοχής ένας 55χρονος, πριν δύο ημέρες, δέχθηκε επίθεση από άγριο ζώο και χρειάστηκε περίθαλψη μετά από τραυματισμό στον αυχένα.

Υπενθυμίζεται πως τραυματισμός παιδιού από άγριο ζώο στη Χαλκιδική, είχε συμβεί τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ένα 5χρονο κορίτσι δέχθηκε επίθεση από λύκο.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης (Κ.Ο.ΜΑ.Θ) εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το πρόσφατο περιστατικό επίθεσης είδους της άγριας πανίδας σε παιδί και εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, «τα πρόσφατα γεγονότα, μαζί και με το περιστατικό της επίθεσης λύκου σε μικρό παιδί στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν την ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στη χώρα μας».

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