Φωτιά στην Κυψέλη, σε διαμέρισμα στην οδό Πυθίας

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας (14.09.2026) στην Κυψέλη.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Πυθίας, στην Κυψέλη.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα 1ου ορόφου και γίνεται έλεγχος για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και βραχιονοφόρο.

Χάρη στην ταχύτατη επέμβαση των δυνάμεων, η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε γρήγορα, προτού επεκταθεί σε παρακείμενα διαμερίσματα ή στους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου.

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​Αυτή την ώρα, τα πυροσβεστικά κλιμάκια πραγματοποιούν εξονυχιστικό έλεγχο στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων και συνθηκών κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά, κινητοποιήθηκε και διενεργεί προανάκριση το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.