Ελλάδα

Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε ελιά και πήρε φωτιά – Ένας τραυματίας

Στο νοσοκομείο Χαλκίδας μεταφέρθηκε ο νεαρός οδηγός
Τροχαίο στην Ερέτρια
Το αυτοκίνητο έπεσε με ταχύτητα σε ελιά και πήρε φωτιά
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στην Εύβοια νωρίτερα την Τρίτη (12.05.2026). Νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε μία ελιά στην περιοχή της Ερέτριας.

Σύμφωνα με το evia online, στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο στην περιοχή της Ερέτριας στην Εύβοια έφτασαν άμεσα η πυροσβεστική και οι εθελοντές της ΕΣΔΔΕ, έσβησαν τη φωτιά που άρπαξε το αυτοκίνητο από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης στην ελιά και πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό.

Τροχαίο στην Ερέτρια

Τροχαίο στην Ερέτρια

Τροχαίο στην Ερέτρια

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον οδηγό και τον μετέφερε στο νοοκομείο Χαλκίδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
153
83
80
77
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο με τον 21χρονο Νικήτα λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί στο Ηράκλειο - «Δικαιολογούσε τη συμπεριφορά του 54χρονου, δεν πίστευε ότι θα του κάνει κακό»
Λίγες ώρες πριν πέσει νεκρός, ο Νικήτας επισκέφτηκε το συνεργείου φίλου του , σε πλάνα από το οποίο φαίνεται χαρούμενος να χορεύει χωρίς να έχει ιδέα για το ότι ζει τις τελευταίες του στιγμές
Ο 21χρονος Νικήτας
Newsit logo
Newsit logo