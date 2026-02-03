Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η ανήλικη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Αεροπορικώς στη Γερμανία έχει ταξιδέψει η 16χρονη Λόρα, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου κάτι το οποίο έχει προκύψει μετά από έρευνα των αστυνομικών αρχών.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι η Lufthansa μετά από πέντε αιτήματα και 25 μέρες απάντησε στην ΕΛΑΣ ότι η ανήλικη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη. Μάλιστα πέταξε για τη Γερμανία στις 8 Ιανουαρίου πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της από τους γονείς της.

Η ανήλικη κατάφερε να επιβιβαστεί και να αναχωρήσει χωρίς να αντιμετωπίσει κανέναν έλεγχο, καθώς οι κανονισμοί της αεροπορικής εταιρείας επιτρέπουν σε άτομα της ηλικίας της να ταξιδεύουν χωρίς συνοδό. Παράλληλα, στο αεροδρόμιο δεν είχε εκδοθεί ακόμη σχετική ειδοποίηση από την ΕΛ.ΑΣ., καθώς η απουσία της δεν είχε δηλωθεί εγκαίρως από την οικογένειά της.

Η δήλωση εξαφάνισης έγινε περίπου δύο ώρες μετά την αναχώρησή της για τη Φρανκφούρτη, στις 19:30 της ίδιας ημέρας, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τη μη έγκαιρη ενημέρωση της αστυνομίας από την αεροπορική εταιρεία με την οποία πέταξε η ανήλικη στη Γερμανία. Παράλληλα επισήμανε ότι ακόμη δεν έχει απαντήσει στο σχετικό αίτημα των αστυνομικών αρχών και ενώ είχε δηλωθεί ότι η ζωή της Λόρα βρίσκεται σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ η «θα μπορούσε να μας έχει γνωστοστοποιηθεί από τις πρώτες ώρες»

Όπως τόνισε από το πρώτο 24ωρο η ΕΛΑΣ είχε στείλει σχετική αλληλογραφία σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εξυπηρετούν πτήσεις προς τη Γερμανία, αλλά «δυστυχώς η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία από την οποία φαίνεται ότι εκδόθηκε το εισιτήριο του παιδιού δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ. Ακόμη και αυτή τη στιγμή δεν έχει απαντήσει».

Παρότι, όπως διευκρίνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική παραγγελία η Αστυνομία είχε τη συναίνεση των γονέων της 16χρονης να ζητήσει πληροφορίες από τις αεροπορικές εταιρείες. Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου η άφιξη της 16χρονης στη Γερμανία έχει πλέον επιβεβαιωθεί.

Πρόσθεσε ακόμα ότι η μη συνεργασία της αεροπορικής εταιρείας με τις ελληνικές αρχές δεν εμπόδισε τις έρευνες που από την πρώτη στιγμή κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση, αν και είχαν δει στο φως μαρτυρίες για την παρουσία της ανήλικης σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.

«Ενημερώθηκαν οι γερμανικές αρχές για την εξαφάνιση του παιδιού και ότι το αναζητούν οι γονείς του» σημείωσε η κα Δημογλίδου επισημαίνοντας ότι πλέον η ΕΛΑΣ δεν μπορεί να παρέμβει στο πώς ενεργεί τις έρευνες η αστυνομία εκεί.

«Στην αλληλογραφία που έγινε με την αεροπορική εταιρεία διευκρινιζόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του» ανέφερε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Όπως τόνισε, δεν υπήρξε εισαγγελική εντολή γιατί η έρευνα για την εξαφανισμένη 16χρονη δεν αφορά ποινικό αδίκημα. Ωστόσο, δεν παρέλειψε να πει ότι θα ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τη στάση της αεροπορικής εταιρείας, από την οποία εξέδωσε η 16χρονη το εισιτήριο.

«Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται όταν έχουν τελεστεί συγκεκριμένα αδικήματα, όμως, όταν μιλάμε για την εξαφάνιση ενός παιδιού, το οποίο αναζητούν οι γονείς για πολλές μέρες θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και προφορικά -με τηλεφωνική επικοινωνία με την αστυνομία- όπως έκαναν οι υπόλοιπες εταιρείες, θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν», ήταν τα λόγια της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 16χρονη Λόρα έφυγε από το σπίτι της στις 8 Ιανουαρίου και η εξαφάνιση δηλώθηκε στις 19:00 της ίδιας μέρας γεγονός που σημαίνει ότι η ανήλικη έφτανε στη Γερμανία όταν ξεκινούσαν οι διαδικασίες αναζήτησής της από τις ελληνικές αρχές.