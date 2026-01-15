Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Τα σπαρακτικά μηνύματα των γονιών της – «Σε περιμένουμε, θέλουμε να βρούμε λύσεις μαζί»

Ασταμάτητες οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της Λόρα, της 16χρονης που εγκατέλειψε το σπίτι της στην Πάτρα, στις 8 Ιανουαρίου 2026 και από τότε δεν έχει έρθει σε καμία επικοινωνία με τους γονείς της. Η μητέρα και ο πατέρας της, την παρακάλεσαν δημόσια, για ακόμη μία φορά, να επιστρέψει σε αυτούς και να δώσει ένα τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισής της.

Και ο πατέρας και η μητέρα της 16χρονης Λόρα, μίλησαν το πρωί της Πέμπτης (15.01.2026) στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», στέλνοντας το μήνυμά τους στην κόρη τους, ελπίζοντας ότι θα το ακούσει. Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξαφάνισής της εκτιμούν πως η 16χρονη έχει βρει «καταφύγιο» στου Ζωγράφου και συγκεκριμένα κοντά στην Πολυτεχνειούπολη. Σε αυτήν την περιοχή είχε πρωτοφτάσει η ανήλικη, αφού έφυγε από την Πάτρα με το ταξί.

«Λόρα που είσαι; Σε παρακαλώ δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά. Ανησυχούμε για εσένα. Και η Σανέλ, ο Tiger και η Plombirdschik σε περιμένουν και εκείνα. Όπου και να είσαι να ξέρεις ότι σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν για να βρούμε λύσεις μαζί», ήταν το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα της.

«Λόρα, αγάπη μου που είσαι; Σε αγαπάμε, έλα πίσω. Σε περιμένουμε», συμπλήρωσε με τη σειρά της η μητέρα της.

Ψάχνουν απαντήσεις στα social media της

Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως η 16χρονη έχει εγκατασταθεί στου Ζωγράφου μιας και βίντεο ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες την θέλουν να ψωνίζει από σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, οι αστυνομικοί αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στα social media της, τα οποία έσβησε πριν μπει στο ταξί και εγκαταλείψει την Πάτρα.

Εκτιμούν πως στα διαγεγραμμένα social media της υπάρχουν οι απαντήσεις για τους λόγους που άφησε το σπίτι της και για το αν την βοηθά κάποιος ενήλικας.

Οι αστυνομικοί «κρατούν» στα χέρια τους τον συριακό αριθμό της τηλεφωνικής συσκευής της και περιμένουν πότε και αν η 16χρονη θα την ανοίξει για να εντοπίσουν το σήμα της.

Υπάρχουν αναφορές ότι η 16χρονη, όσο έμενε στη Γερμανία, είχε φιλοξενηθεί προσωρινά σε δομή καθώς υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Στο παρελθόν φέρεται πως είχε προσπαθήσει να χαθεί άλλες 2 φορές, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Βαρκελώνη.