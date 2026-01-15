Στου Ζωγράφου φαίνεται πως έχει βρει καταφύγιο η 16χρονη Λόρα η οποία αποφάσισε να εγκαταλείψει την οικογένειά της και το σπίτι της στην Πάτρα με αποτέλεσμα να δηλωθεί η εξαφάνισή της λίγες ώρες και μετά και να ξεκινήσουν αμέσως οι έρευνες για τον εντοπισμό της.

Η 16χρονη φαίνεται πως είχε οργανώσει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια το σχέδιο για την «απελευθέρωσή της». Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που απομακρύνθηκε από το σπίτι της και έφυγε από την Πάτρα για να ξεκινήσει μία νέα ζωή στην Αθήνα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έβγαλε από την πρώτη στιγμή ανακοίνωση για την εξαφάνισή της ενώ σε πρόσφατο βίντεο που ανέβασαν στα social media γίνεται έκκληση ώστε το κορίτσι να έρθει σε επικοινωνία μαζί τους και να βάλει τέλος στην αγωνία της οικογένειάς της.

Οι αρχές που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό της, στρέφουν την προσοχή τους αφενός στου Ζωγράφου όπου η ανήλικη εθεάθη αρκετές φορές, αφετέρου στα social media της.

Όταν η Λόρα αποφάσισε να επιβιβαστεί στο ταξί και να ταξιδέψει στην Αθήνα, είχε κλείσει ήδη τα social media της αλλά και τα 7 email της. Παρά τις προσπάθειες των φίλων της να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της μέσω αυτών, δεν τα κατάφεραν.

Οι ερευνητές θεωρούν πως στην περίπτωση που ανοίξουν τα social media της, θα βρουν πολύτιμα στοιχεία για την εξαφάνισή της. Εκτιμούν πως εκεί κρύβονται οι λόγοι για τους οποίους η 16χρονη άφησε το σπίτι της και ευελπιστούν πως τα social media της θα «προδώσουν» τον ενήλικα –αν υπάρχει- που μπορεί να την βοηθά όλο αυτό το διάστημα.

Φαίνεται πως ήθελε διακαώς να φύγει από το σπίτι της, καθώς πούλησε τα κοσμήματά της για να μαζέψει χρήματα.

Οι αστυνομικοί «κρατούν» στα χέρια τους τον συριακό αριθμό της τηλεφωνικής συσκευής της και περιμένουν πότε η 16χρονη θα την ανοίξει για να εντοπίσουν το σήμα της.

Βίντεο ντοκουμέντο και μαρτυρίες για τις βόλτες της στου Ζωγράφου

Όπως αποκάλυψε το newsit.gr, μαθητές κατήγγειλαν πως είδαν την Λόρα να ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ του Ζωγράφου. Αν και προσπάθησαν να την προσεγγίσουν και να την ρωτήσουν εάν είναι η 16χρονη που αναζητείται, το συγκεκριμένο κορίτσι απάντησε πως μιλά μόνο αγγλικά και τράπηκε σε φυγή.

Φίλοι της καταγγέλλουν πως ήθελε από καιρό να φύγει από το σπίτι της ενώ ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας για την υπόθεση εξαφάνισης, ανέφερε πως η 16χρονη είχε προσπαθήσει να χαθεί άλλες 2 φορές, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Βαρκελώνη.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη και φαίνεται πως επικεντρώνονται σε 5 συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα στου Ζωγράφου, κοντά στην Πολυτεχνειούπολη.

Υπάρχουν αναφορές ότι η 16χρονη, όσο έμενε στη Γερμανία, είχε φιλοξενηθεί προσωρινά σε δομή καθώς υπήρχαν καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία.