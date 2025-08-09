Εξαφάνιση 17χρονου από το νοσοκομείο Μελισσίων – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
Μη χάσετε
1
2
3
4
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Διπλή προσπάθεια από το «Superjet» να δέσει στα Κουφονήσια. Το ταχύπλοο επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο προσεγγίζει το λιμάνι ερχόμενο από...
Νεκρός ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Δημητράς μετά από τροχαίο στην Εγνατία οδό – Διασωληνωμένη η σύζυγός του
Ο 55χρονος Γιάννης Δημητράς έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να προκληθεί το τροχαίο και ο ίδιος με τη σύζυγό του να εγκλωβιστούν μέσα - Η σύζυγός του είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ
Σφοδρή σύγκρουση δύο μίνι βαν στο Ηράκλειο με έναν σοβαρά τραυματία - Κυκλοφοριακή συμφόρηση στον ΒΟΑΚ
Ουρά χιλιομέτρων σχηματίστηκε στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο μετά το τροχαίο, από το οποίο τα δύο μίνι βαν υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές
Δέχθηκε σεμνοπρεπώς το πρόστιμο και ευχήθηκε «καλή Παναγιά»
Ο 41χρονος συνελήφθη για την χτεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Κουμίντρι Μεγάρων, κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου η εξόδιος ακολουθία του μητροπολίτη Κορίνθου – «Καλό παράδεισο, πάτερ Διονύσιε»
Ύστερα από πολύμηνη ασθένεια εκοιμήθη το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, σε ηλικία 73 ετών
Ο 50χρονος από τις ΗΠΑ διέμενε κοντά στην περιοχή του Μπάλου στα Χανιά, όπου πήγε το μεσημέρι για να κάνει μπάνιο και τελικά κατέληξε
Επιπλέον, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και ecstasy