Εξαφάνιση 8χρονου από την Αρτέμιδα – Amber Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον ανήλικο τον έχει πάρει η μητέρα του, σε μία υπόθεση που χαρακτηρίζεται ως «γονική αρπαγή»
Γονική αρπαγή

Τον μηχανισμό Amber Alert Hellas ενεργοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» το βράδυ της Παρασκευής (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, μετά από εισαγγελική εντολή, για την εξαφάνιση του Μπουτσικάρη Αντριάνο, 8 ετών. Τα ίχνη του ανήλικου αγνοούνται από τις 26 Ιουλίου 2024.

Για την εξαφάνιση του Μπουτσικάρη Αντριάνο, 8 ετών, το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση την Παρασκευή, αναφέροντας ότι «στις 26/07/2024 η μητέρα προέβη σε αρπαγή του ανήλικου» από την περιοχή της Αρτέμιδας, Αττικής και από τότε αγνοούνται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε την Παρασκευή στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μπουτσικάρης Αντριάνο, 8 ετών έχει καστανο-πράσινα μάτια και καστανά μαλλιά .Έχει ύψος 1.10μ. και είναι αδύνατος. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

