Εξαφάνιση Λόρα: Αυτό είναι το εισιτήριο με το οποίο η 16χρονη ταξίδεψε στη Γερμανία

Τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, φαίνεται να έρχεται από τις αστυνομικές έρευνες, καθώς πλέον επικεντρώνονται στη Γερμανία, όπου φαίνεται ότι βρίσκεται η ανήλικη που το έσκασε από το σπίτι της στο Ρίο.

Η 16χρονη Λόρα, στις 8 Ιανουαρίου 2026, έφυγε με ταξί από το σπίτι της στο Ρίο και έφτασε στην Αθήνα, με το σχέδιο της “απόδρασής” της από την οικογένειά της να πηγαίνει περίφημα έτσι ώστε να μην την εντοπίσει κανείς.

Οι έρευνες είχαν αρχικά στραφεί στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου την άφησε την ίδια ημέρα της εξαφάνισης το ταξί, όμως νέα στοιχεία, την έδειχναν να πηγαίνει σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια και να προμηθεύεται με το δικό της μάλιστα διαβατήριο και πληρώνοντας σε μετρητά ένα εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη.

Το newsit.gr, μετά το αποκαλυπτικό βίντεο ντοκουμέντο που τη δείχνει να αγοράζει το εισιτήριο το γκισέ του πρακτορείου φέρνει στη δημοσιότητα το εισιτήριο της ανήλικης με το οποίο φέρεται να βρέθηκε στη Γερμανία.

Όπως φαίνεται στο εισιτήριο της Λόρα, έφυγε από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 17:35 και μετά από 3 ώρες και 05 λεπτά πτήσης, έφτασε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Μάλιστα η κοπέλα δεν είχε κάποια βαλίτσα, αλλά χειραποσκευή και ταξίδεψε με την εταιρεία Lufthansa, με το πραγματικό της όνομα και το δικό της διαβατήριο, κάτι που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος, για να φανεί ότι η ανήλικη που αναζητούσαν οι γονείς της είχε ταξιδέψει την ίδια ημέρα προς τη Γερμανία και μάλιστα με αεροπλάνο.

Το ταξίδι της στη Γερμανία, έγινε την ίδια ημέρα της εξαφάνισης, πριν ακόμη καν προλάβουν να τη δηλώσουν οι γονείς της στις αρχές.

Το βίντεο με τη Λόρα να αγοράζει αεροπορικό εισιτήριο

Το newsit.gr έφερε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνεται η 16χρονη Λόρα να φτάνει σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια και να αγοράζει το αεροπορικό εισιτήριο με το οποίο αναχώρησε την ίδια ημέρα για τη Φρανκφούρτη.

Στο οπτικό υλικό, η ανήλικη εμφανίζεται να μπαίνει μόνη της στο κατάστημα, με γρήγορο βήμα, και να πληρώνει για το εισιτήριο που της επέτρεψε να ταξιδέψει για τη Γερμανία γύρω στις 17:00 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 16χρονη προσποιήθηκε ότι θα πήγαινε στο σχολείο της και επιβιβάστηκε σε ταξί από το Ρίο της Πάτρας με προορισμό την Αθήνα. Έφτασε περίπου στις 10:10 το πρωί στην περιοχή του Ζωγράφου και κατέβηκε απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων.

Αφού πλήρωσε τον οδηγό, κινήθηκε στην οδό Μικράς Ασίας, αναζητώντας καταστήματα για να πουλήσει κοσμήματα που είχε πάρει από το σπίτι της. Ωστόσο, δεν κατάφερε να τα διαθέσει.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε δεύτερο ταξί και κατευθύνθηκε προς την Ομόνοια, όπου φέρεται να αγόρασε εισιτήριο από ταξιδιωτικό γραφείο και λίγες ώρες αργότερα αναχώρησε αεροπορικώς για τη Φρανκφούρτη.

Νωρίτερα το newsit.gr έφερε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντα από τη στιγμή που η Λόρα από το Ρίο της Πάτρας, που αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, εθεάθη στην Ομόνοια και στη συνέχεια αναχώρησε με ταξί για το αεροδρόμιο.

Η 16χρονη φοράει καπέλο και είναι ντυμένη στα μαύρα και κατευθύνεται στο ταξιδιωτικό πρακτορείο από όπου προμηθεύτηκε το αεροπορικό εισιτήριο για τη Γερμανία.